Er zijn nu al zeker 37 doden gevallen bij het noodweer van afgelopen week in ons land. Dat meldt het Crisiscentrum in een nieuwe update. Naar zes mensen wordt nog gezocht.

De zware overstromingen die eind vorige week vooral Wallonië troffen hebben al zeker aan 37 mensen het leven gekost, deelt het crisiscentrum donderdagavond mee. De balans stond gisteren/woensdag nog op 32. Het Disaster Victim Identification-team van de federale politie heeft intussen 32 mensen kunnen identificeren.

De dodentol loopt mogelijk nog verder op, want er wordt nog naar zes mensen gezocht. Voor een aantal van hen is er een 'vermoedelijk teken van leven', stelt het Crisiscentrum, maar voor anderen zijn er 'zeer sterke indicaties dat ze jammer genoeg bij de dodelijke slachtoffers zullen behoren'. De politiediensten zoeken in elk geval verder om vermiste of overleden personen terug te vinden en te identificeren, verzekert het Crisiscentrum.

Het aantal vermisten of potentieel vermisten is al wel sterk geslonken. Vlak na de ramp waren het er nog meer dan 400, gisteren/woensdag stond de teller op 18. Het cijfer kan de komende dagen nog licht fluctueren, stelt het Crisiscentrum, omdat er nog altijd meldingen van mogelijk vermiste personen binnenkomen via de federale en lokale politie en op het informatienummer 1771.

Wie praktische vragen heeft of nood heeft aan psychologische steun kan trouwens nog altijd op dat nummer terecht, tussen 9 uur en 18 uur. In totaal liepen daar al 3.285 oproepen binnen, waarvan ruim 500 voor psychologische hulp.

