Het dodental na de overstromingen in België is opgelopen tot 36. Dat zei de burgemeester van Chaudfontaine (provincie Luik) Daniel Bacquelaine (MR) maandagochtend op de RTBF-radio. Dat aantal zal nog oplopen, aangezien meer dan honderd mensen 'vermoedelijk vermist of onbereikbaar' zijn.

Volgens de kranten van Sudpresse vielen er 32 doden in de provincie Luik, 1 in de provincie Luxemburg, 2 in de provincie Namen en 1 in de streek van Charleroi (Henegouwen). Zondagavond sprak het Crisiscentrum nog over 31 doden en 163 vermisten.

Dat er nog zoveel 'vermisten' zijn, komt mogelijk doordat mensen hun telefoon kwijt zijn, of die niet kunnen opladen. Anderen werden in het ziekenhuis opgenomen zonder identiteitspapieren, of hebben nog niet de mogelijkheid gehad om contact op te nemen met familieleden.

Wat de 'vermoedelijk vermiste of onbereikbare' personen betreft, vraagt het crisiscentrum dat iedereen die zijn familie of vrienden om één van die redenen nog niet heeft kunnen contacteren, dat aan de hulpdiensten zou melden. Wie nieuws zoekt over een familielid of vriend, kan terecht bij de lokale politiezone.

'Maar we moeten ook realistisch zijn', zo zei minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) in het journaal. 'De schade en de omvang van de ramp zijn zo groot dat het perfect realistisch is dat er nog lichamen gevonden zullen worden.'

De Cel Vermiste Personen zal vanaf maandag beginnen te zoeken naar lichamen, zo zei Alain Remue, het hoofd van de Cel Vermiste Personen. 'Daar moeten we ook eerlijk in zijn', zei Remue. 'De vraag waar we die gaan vinden, is een andere vraag', voegde hij nog toe. Want het zoekgebied is immens. 'Overal waar water is geweest, daar zijn wij in geïnteresseerd. Dat is een immens gebied. Het gaat niet over een gemeente, maar over de provincie Luik, en ook wel Namen en Luxemburg een stuk. Dit is iets wat we nog nooit hebben meegemaakt.'

'Geen dreigend gevaar'

Volgens het crisiscentrum is er op dit moment 'geen dreigend gevaar' meer in de getroffen gebieden. Er vinden op sommige plaatsen nog zoekacties plaats, maar 'de focus van de operaties verlegt zich nu naar het zware opruimwerk en het opmeten van de immense materiële schade', klinkt het.

Het crisiscentrum roept mensen op om niet naar de getroffen gebieden te gaan als ze daar niet moeten zijn. Niet als ramptoerist, maar ook niet om goederen te brengen. Dat kan het werk van de hulpdiensten verstoren, en bovendien zijn veel wegen moeilijk berijdbaar. 'Wacht op een specifieke oproep van het Rode Kruis of van een gemeente om materiaal te doneren of te brengen', luidt het.

Het crisiscentrum benadrukt nog dat iedereen die hulp wil bieden een gift kan overmaken op het rekeningnummer van het Rode Kruis BE70 0000 0000 2525. Wie zich als vrijwilliger wil opgeven, kan dat doen op het crisisvrijwilligersplatform van het Rode Kruis rodekruis.be/helpenhelpt.

Gebrek aan drinkwater

In Wallonië zaten zondag in de late namiddag nog bijna 5.000 gezinnen zonder drinkwater: bij 1.200 gezinnen was er helemaal geen water en bij 3.700 andere gezinnen was het water niet drinkbaar, blijkt uit een stand van zaken van de Waalse waternetbeheerder SWDE.

Het bedrijf benadrukt dat de toestand al flink verbeterd is, want zaterdag ging het nog om 24.000 huishoudens. In Pepinster bijvoorbeeld zitten nog 1.100 gezinnen zonder water.

Ook in de gemeenten Olne en Profondeville zijn er nog problemen, net als in (delen van) Geer, Berloz, Profondeville, Celles (Houyet), Dave, Jemeppe-sur-Sambre en Floriffoux. In Ciney daarentegen is er weer drinkwater beschikbaar.

SDWE merkt nog op dat op plaatsen waar het water weer geschikt is bevonden om te drinken, er een iets sterkere chloorgeur aan de kraan kan zijn dan normaal. Maar dat vormt geen gezondheidsprobleem, zegt de waternetbeheerder

Stroompannes

Behalve het gebrek aan drinwater blijft de elektriciteitsvoorziening in de getroffen gebieden een groot probleem. Zo blijven in de provincie Luik 245 elektriciteitscabines buiten werking, waardoor 17.150 het zonder elektriciteit moeten stellen. In Waals-Brabant zijn 279 elektriciteitscabines buiten werking, waardoor daar 20.000 mensen zonder stroom zitten.

'Op enkele kritieke plaatsen na, in Pepinster of in sommige dorpen of wijken van Trooz waar bijna alles verwoest is, hopen we geleidelijk aan de elektriciteit te herstellen in alle getroffen gemeenten. Tegen volgend weekend moet dat het geval zijn in de meest kritieke gebieden. Maar we blijven voorzichtig, want extreme problemen blijven mogelijk', zei Gil Simon, algemeen directeur van Resa, eerder op de dag.

Het Waalse Pepinster is een van de zwaarst getroffen Belgische gemeenten © Reuters

Gasvoorziening

Voor het gasnet is de situatie anders. In de ergst getroffen gebieden zijn de eerste diagnoses gesteld en is de gasbevoorrading afgesloten. Vervolgens hebben de teams van Resa installaties gecontroleerd die niet afgesloten waren, maar wel schade leden door de overstromingen. Daar werden veiligheidsmaatregelen genomen.

'Onze huidige prioriteit is de veiligheid van de netten, en dus van de burgers, en het blijven stellen van de diagnoses, zodat we een preciezer beeld krijgen en de gepaste maatregelen kunnen nemen', aldus Simon.

Volgens Simon is de situatie 'zeer problematisch' voor de 3.600 gezinnen die sinds de overstromingen zonder gas zitten. Een tijdelijke oplossing is niet mogelijk. Waar het gasnet beschadigd of weg is, zijn grote werkzaamheden nodig om die te herstellen.

'Die heropbouw kan weken, zelfs maanden duren. Onze teams zullen nadien bij alle getroffen gezinnen moeten langsgaan, om zeker te zijn dat de installaties perfect luchtdicht zijn, vooraleer we weer gas door de leidingen laten stromen', klinkt het bij Resa.

