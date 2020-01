Doden bij Oostendse vissersopstand in 1887: de vergeten strijd voor algemeen enkelvoudig stemrecht

Ze staan met rode hoofdletters geschreven in de geschiedenis van de arbeidersstrijd in dit land: de doden bij de herdenking van de Parijse Commune van Luik (1886), aan Den Bougie in Borgerhout (1893) of in de Bloednacht van Leuven (1902), telkens waren betogingen voor het algemeen enkelvoudig stemrecht de aanleiding voor het bloedvergieten. En er waren ook protesten met even dodelijke afloop bij minder klassieke werklieden - zoals de vissers van Oostende, in 1887.

Oostendse visser uit de negentiende eeuw. © iStock

De alternatieve canon: terwijl de regering-Jambon een Vlaamse canon voorbereidt, kijkt Knack weg van de alom bekende ankerpunten. Welke feiten en gebeurtenissen zijn onbekend maar onontbeerlijk voor wie de geschiedenis van Vlaanderen écht wil kennen?

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Knack-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Knack, Trends (N/F), Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×