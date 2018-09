Doden bij aanval op hoofdkwartier Libische oliemaatschappij

Er zijn ook verscheidene gewonden gevallen. Ooggetuigen spreken van drie tot vijf aanvallers die in het gebouw het vuur openden en van explosies.

De woordvoerder Ahmed Salem zei aan Libya TV dat op het moment van de aanval weinig werknemers in het gebouw waren.

In de bovenste verdiepingen van het gebouw is brand uitgebroken. Brandweerlui gebruiken kranen om de mensen die nog in het gebouw zitten, via het dak te evacueren, zo melden lokale media. Ook voorzitter Mustafa Sanallah werd geëvacueerd en bleef ongedeerd, meldt persbedrijf Reuters.

De aanslag is nog niet opgeëist, maar de verdenking gaat in de richting van terreurorganisatie Islamitische Staat.

Chaos

De NOC wordt geleid door de nationale eenheidsregering van premier Fayez Serraj, gevestigd in Tripoli en gesteund door de Verenigde Naties.

Sinds de val van dictator Moammar Kadhafi in 2011 heerst chaos in Libië. De internationaal erkende regering in Tripoli concurreert met een regering in het oosten van het land. Beide worden ondersteund door zwaarbewapende milities.

Staakt-het-vuren

De aanval komt enkele dagen nadat de Verenigde Naties een akkoord bereikt hebben omtrent een staakt-het-vuren nabij Tripoli.

Bij gevechten tussen gewapende groepen nabij de hoofdstad waren sinds 27 augustus minstens vijftig mensen omgekomen.