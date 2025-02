Dode bij nieuwe schietpartij aan metrostation Clemenceau

Aan metrostation Clemenceau in Anderlecht zijn zaterdagavond rond 21.30 uur opnieuw schoten gelost. Een persoon is ter plaatse om het leven gekomen. Dat meldt het Brusselse parket. Dit gebeurde “ondanks de versterkte politieaanwezigheid op zeventig meter afstand”, zegt burgemeester van Anderlecht, Fabrice Cumps.

Het parket ging ter plaatse en het onderzoek is overgedragen aan de federale politie. Er wordt actief gezocht naar de daders. Het is nog niet duidelijk of er een verband is met de recente schietpartijen “die verband hielden met de drugshandel”, aldus het Brussels parket. In het belang van het lopende onderzoek geeft het parket geen verdere commentaar.

“Deze zoveelste schietpartij is onaanvaardbaar.” Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin (MR) zaterdagavond. Hij is afgezakt naar het metrostation Clemenceau in Anderlecht, waar een persoon om het leven gekomen bij een nieuwe schietpartij. “Vorige week (na de vorige schietpartij aan Clemenceau, red.) zijn maatregelen genomen door de federale regering en de lokale politie. We moeten nu nieuwe en strenge maatregelen nemen. Daarvoor wordt snel een spoedvergadering belegd met alle betrokken diensten.”

De nieuwe schietpartij heeft plaatsgevonden “ondanks de versterkte politieaanwezigheid op zeventig meter afstand”, zegt burgemeester van Anderlecht, Fabrice Cumps. “Dat is het teken dat die schurken nergens voor stoppen.”

“We moeten blijven het terrein bezetten, maar dat is niet genoeg”, zegt burgemeester Cumps. “We moeten de gerechtelijke onderzoeken intensiveren om de netwerken te ontmantelen en degenen die aan de touwtjes trekken.”