Kunst is weer propaganda, helaas.

Het is niet zo heel erg moeilijk om voldoende voorbeelden te verzamelen en dan met enige geloofwaardigheid af te kondigen dat de politieke correctheid doorgeslagen is. Ian Buruma had nooit ontslagen mogen worden als hoofdredacteur van The New York Review of Books. De kritiek dat een echte transgender de jongen in Girl had moeten spelen, was onbegrijpelijk. En ouders die hun kroost liefst 'cowboy en Native American' zien spelen, hadden beter aan genderstudies dan aan kinderen kunnen beginnen. En mogen we nog wel flirten? De tegenreactie op de verontwaardiging van de voorbije jaren - denk aan de bewegingen achter #Woke, #MeToo of #BlackLivesMatter - is in de mode. Bret Easton Ellis heeft daar zopas met White een, naar het schijnt weliswaar hemeltergend, boek over geschreven.

