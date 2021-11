Door de zorgwekkende coronacijfers werd het Overlegcomité vervroegd naar vrijdagochtend. Dit zijn de maatregelen.

Dit zijn de nieuwe maatregelen, die vrijwel allemaal vanaf zaterdag gelden:

- Het sluitingsuur van de horeca wordt vervroegd naar 23 uur. Ook mag u slechts met maximaal zes personen aan een tafel zitten, tenzij het gaat om leden van hetzelfde gezin. Enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan. Nachtwinkels sluiten eveneens om 23 uur.

- Met uitzondering van begrafenissen en huwelijken worden alle privébijeenkomsten verboden. Bij huwelijksfeesten en begrafenissen vanaf 50 personen binnen of 100 personen buiten moet een Covid Safe Ticket (CST) worden gebruikt. Voorts gelden de maatregelen voor de horeca. Dansen met een mondmasker is toegelaten.

- Een belangrijke uitzondering wordt echter gemaakt voor bijeenkomsten thuis. Daar heeft het Overlegcomité beslist om geen cijfer te plakken op het maximumaantal mensen, al moedigt het daarbij wel het gebruik van zelftesten aan. 'Mensen weten ondertussen wat dit virus betekent, dus vonden we het niet nodig om met allerlei regeltjes te komen voor het persoonlijk leven', zegt federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. 'Maar we vragen wel om uiterst voorzichtig te zijn. Er is geen reden voor paniek, maar wel zeer veel reden voor grote voorzichtigheid. Verminder daarom het aantal contacten sterk.'

- Publieke evenementen binnen kunnen enkel nog plaatsvinden als het publiek mag neerzitten. Ook een coronapas en een mondmasker zijn dan verplicht. Buiten moet er anderhalve meter afstand tussen de gezelschappen gegarandeerd kunnen worden. Verder zijn de regels van de horeca daar van toepassing. Voor de organisatoren van professionele evenementen gaan de regels trouwens pas maandag in: evenementen kunnen dit weekend dus nog volgens de voorheen geldende maatregelen doorgaan.

- Discotheken en dancings moeten minstens drie weken lang de deuren sluiten.

- Sportactiviteiten, zowel amateurwedstrijden als professionele, die indoor plaatsvinden, zullen het zonder toeschouwers moeten doen, ouders van kinderen uitgezonderd.

- De ministers van Onderwijs komen na het weekend met extra maatregelen. Volgens De Croo gaat het dan om maatregelen om klasgroepen beter te scheiden, hoogrisicocontacten doortastender op te sporen en nog meer in te zetten op ventilatie. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke benadrukte dat 'sterk ingrijpen' nodig is 'als we willen vermijden dat de scholen echt crashen'. Ook de buitenschoolse activiteiten komen volgens Vandenbroucke in het vizier. 'De ministers van Jeugd moeten bekijken hoe we de kruispunten van besmetting kunnen stilleggen, en die situeren zich in allerlei jeugdactiviteiten binnen. De vraag is of die kunnen blijven doorgaan. Als we willen dat de scholen open blijven, zullen we elders heel moeilijke maatregelen moeten nemen.'

Ook aan de ministers van Jeugd is gevraagd om tegen dan bijkomende voorstellen te doen om jeugdactiviteiten binnen veiliger te maken of in te perken.

- Het thuiswerk blijft verplicht, met mogelijkheid tot één terugkeerdag per week. Bovendien moeten werknemers het een weekje langer stellen met die ene terugkeerdag per week. Die periode geldt nu tot 19 december in plaats van 12 december, zodat het Overlegcomité de situatie eerst nog kan evalueren. Vanaf 20 december zouden er dan twee terugkeerdagen mogelijk zijn.

- De overheid bekijkt hoe de vaccinatiecampagne versneld kan worden, ook die van de derde boosterprik.

- Er komen walk-in-testcentra om de druk op de huisartsen te verlichten. Premier Alexander De Croo had het op de persconferentie na afloop van het Overlegcomité over een 'tsunami aan mensen die zich moeten laten testen'. Om de druk op de eerstelijnszorg te verminderen komen er walk-in-testcentra. Mensen zullen daar zonder afspraak terechtkunnen voor een coronatest. Hoe dat concreet georganiseerd zal worden, wordt nog samen met de deelstaten bekeken, aldus De Croo. De ministers van Volksgezondheid vergaderen daar zaterdag over.

Ook de vaccinatie van kinderen van 5 tot 11 jaar staat op de agenda, al moeten de Hoge Gezondheidsraad en het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek hun advies daarover nog verstrekken.

Herbekijk hieronder de persconferentie van het Overlegcomité:

Dit zijn de nieuwe maatregelen, die vrijwel allemaal vanaf zaterdag gelden:- Het sluitingsuur van de horeca wordt vervroegd naar 23 uur. Ook mag u slechts met maximaal zes personen aan een tafel zitten, tenzij het gaat om leden van hetzelfde gezin. Enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan. Nachtwinkels sluiten eveneens om 23 uur.- Met uitzondering van begrafenissen en huwelijken worden alle privébijeenkomsten verboden. Bij huwelijksfeesten en begrafenissen vanaf 50 personen binnen of 100 personen buiten moet een Covid Safe Ticket (CST) worden gebruikt. Voorts gelden de maatregelen voor de horeca. Dansen met een mondmasker is toegelaten.- Een belangrijke uitzondering wordt echter gemaakt voor bijeenkomsten thuis. Daar heeft het Overlegcomité beslist om geen cijfer te plakken op het maximumaantal mensen, al moedigt het daarbij wel het gebruik van zelftesten aan. 'Mensen weten ondertussen wat dit virus betekent, dus vonden we het niet nodig om met allerlei regeltjes te komen voor het persoonlijk leven', zegt federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. 'Maar we vragen wel om uiterst voorzichtig te zijn. Er is geen reden voor paniek, maar wel zeer veel reden voor grote voorzichtigheid. Verminder daarom het aantal contacten sterk.'- Publieke evenementen binnen kunnen enkel nog plaatsvinden als het publiek mag neerzitten. Ook een coronapas en een mondmasker zijn dan verplicht. Buiten moet er anderhalve meter afstand tussen de gezelschappen gegarandeerd kunnen worden. Verder zijn de regels van de horeca daar van toepassing. Voor de organisatoren van professionele evenementen gaan de regels trouwens pas maandag in: evenementen kunnen dit weekend dus nog volgens de voorheen geldende maatregelen doorgaan.- Discotheken en dancings moeten minstens drie weken lang de deuren sluiten.- Sportactiviteiten, zowel amateurwedstrijden als professionele, die indoor plaatsvinden, zullen het zonder toeschouwers moeten doen, ouders van kinderen uitgezonderd. - De ministers van Onderwijs komen na het weekend met extra maatregelen. Volgens De Croo gaat het dan om maatregelen om klasgroepen beter te scheiden, hoogrisicocontacten doortastender op te sporen en nog meer in te zetten op ventilatie. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke benadrukte dat 'sterk ingrijpen' nodig is 'als we willen vermijden dat de scholen echt crashen'. Ook de buitenschoolse activiteiten komen volgens Vandenbroucke in het vizier. 'De ministers van Jeugd moeten bekijken hoe we de kruispunten van besmetting kunnen stilleggen, en die situeren zich in allerlei jeugdactiviteiten binnen. De vraag is of die kunnen blijven doorgaan. Als we willen dat de scholen open blijven, zullen we elders heel moeilijke maatregelen moeten nemen.' Ook aan de ministers van Jeugd is gevraagd om tegen dan bijkomende voorstellen te doen om jeugdactiviteiten binnen veiliger te maken of in te perken. - Het thuiswerk blijft verplicht, met mogelijkheid tot één terugkeerdag per week. Bovendien moeten werknemers het een weekje langer stellen met die ene terugkeerdag per week. Die periode geldt nu tot 19 december in plaats van 12 december, zodat het Overlegcomité de situatie eerst nog kan evalueren. Vanaf 20 december zouden er dan twee terugkeerdagen mogelijk zijn.- De overheid bekijkt hoe de vaccinatiecampagne versneld kan worden, ook die van de derde boosterprik.- Er komen walk-in-testcentra om de druk op de huisartsen te verlichten. Premier Alexander De Croo had het op de persconferentie na afloop van het Overlegcomité over een 'tsunami aan mensen die zich moeten laten testen'. Om de druk op de eerstelijnszorg te verminderen komen er walk-in-testcentra. Mensen zullen daar zonder afspraak terechtkunnen voor een coronatest. Hoe dat concreet georganiseerd zal worden, wordt nog samen met de deelstaten bekeken, aldus De Croo. De ministers van Volksgezondheid vergaderen daar zaterdag over.Ook de vaccinatie van kinderen van 5 tot 11 jaar staat op de agenda, al moeten de Hoge Gezondheidsraad en het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek hun advies daarover nog verstrekken.Herbekijk hieronder de persconferentie van het Overlegcomité: