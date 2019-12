De stem van de klimaatwetenschappers klonk het voorbije jaar luider dan ooit en met Greta Thunberg kregen de klimaatactivisten een jong en strijdvaardig gezicht. Ze zijn de Mensen van het Jaar 2019 voor respectievelijk Knack en Knack Weekend. Knack Focus koos in de entertainmentsector voor de Belgisch-Caribische muzikante Charlotte Adigéry.

Van de wetenschap...

Niet één persoon, maar een volledige beroepsgroep is door Knack gelauwerd als Mens van het Jaar, de klimaatwetenschappers. 2019 was meer dan ooit het jaar van de strijd tegen de klimaatopwarming. Nooit eerder zagen we de klimaatcrisis zo dicht onder onze neus gebeuren.

'Onvermoeibaar en onverdroten waarschuwen de klimaatwetenschappers nu al decennia voor de catastrofe die ons te wachten staat', aldus Knack-hoofdredacteur Bert Bultinck. 'Niemand was het afgelopen jaar een betere gids dan de wetenschappers, die hun werk grondig en accuraat uitvoeren, zoals hun opleiding het hen heeft geleerd. Met methodische rigueur, zonder schreeuwerigheid, met ruimte voor twijfel waar het moet, met volle overtuiging waar het kan. Niets kan vandaag hun verschrikkelijke voorspellingen weerleggen. Integendeel, het lijkt erop dat de klimaatwetenschappers, die door volksmenners 'alarmisten' worden genoemd, nog te voorzichtig zijn geweest.'

...tot 'listen to the science!'

De wetenschappelijke inzichten werden dit jaar ook naar de straat vertaald. Symbool daarvan is de Zweedse tiener Greta Thunberg, die binnen de kortste keren jongeren van over de hele wereld inspireerde. Het Greta-effect valt niet te ontkennen. 'Het is indrukwekkend hoe ze iedereen, van journalisten tot wereldleiders, van repliek dient', stelt Knack Weekend-hoofdredactrice Ruth Goossens. Daarom is Greta Thunberg voor de redactie van Knack Weekend Mens van het Jaar 2019. Goossens: 'Ze opent de ogen van heel wat mensen in alle mogelijke sectoren en bedrijven. Maar net zo goed zijn er klimaatsceptici die bij haar boze speeches even met de ogen knipperen om ze daarna weer geïrriteerd te sluiten. Ze spreekt ons aan op onze medeplichtigheid bij het om zeep helpen van de planeet. Haar discours zorgt voor een schuldgevoel waardoor we ons ongemakkelijk gaan voelen. De klimaatcrisis is niet langer iets voor overheden en multinationals, het is nu ook ons probleem.'

Spreekbuis

Nog een spreekbuis van een nieuwe, jonge, maar dan hoofdzakelijk zwarte generatie is de keuze voor de Mens van het Jaar van de redactie van Knack Focus: Charlotte Adigéry. Deze Gentse zangeres met roots op Martinique en Guadeloupe was enkele jaren geleden nog 'de achtergrondzangeres van Arsenal en Baloji' en nu de frontvrouw van elektropunkband Wwwater, een van de opwindendste Belgische livegroepen van de laatste jaren.

Het is onder haar eigen naam dat Charlotte Adigéry in februari dit jaar het met even arty als avant-gardistische elektropop doorspekte Zandoli uitbracht. Jamie Cullum vertelde bij Jools Holland dat hij haar een van de interessantste leftfield pop artists van het moment vindt. De Amerikaanse televisiereus HBO gebruikte datzelfde nummer in de trailer van Paolo Sorrentino's prestigieuze reeks The New Pope. 'Charlotte Adigéry heeft niet de streams die Angèle heeft, krijgt niet de airplay die Zwangere Guy krijgt en vult niet de zalen die Tamino vult, maar ze is wel een buitengewoon internationaal parcours voor zichzelf aan het uittekenen', aldus Knack Focus.