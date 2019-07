Bij de SP.A zijn, na een maand pauze in de Vlaamse onderhandelingen, de geesten gerijpt om toch mee te stappen in een coalitie.

Bij de SP.A was kort na de zware verkiezingsdreun grote weerstand tegen regeren met de N-VA. Dat De Wever een maand geleden de pauzeknop indrukte, heeft geholpen om de geesten bij de Vlaamse socialisten te doen rijpen. Het radicale veto is nu veel minder uitgesproken, is binnenskamers te horen.