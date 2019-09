'Dit ruikt naar misbruik van heersende politieke tendensen'

In een gelekte mail aan de onderhandelaars voor de Vlaamse regering vraagt VRT-topman Paul Lembrechts meer dan 30 miljoen euro extra. Tegelijk geeft Lembrechts aan dat de VRT een partner is als het gaat over versterking van de Vlaamse identiteit. 'Dit is not done', reageert Bart Caron, afscheidnemend voorzitter van de Commissie Media (Groen).

VRT-CEO Paul Lembrechts

Dat politici van de N-VA en, vooral, het Vlaams Belang, op gespannen voet leven met de openbare omroep is geen nieuws. Iets van die spanning klonk ook door in de veelbesproken startnota van Bart De Wever. 'De VRT', luidt het daar, 'moet meer dan ooit focussen op het versterken van de Vlaamse identiteit en haar representativiteit ten aanzien van het ideologische landschap in Vlaanderen.'

