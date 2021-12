Het coronamedicijn van Pfizer vermindert de kans op ziekenhuisopname en overlijden met 89 procent. Dat blijkt uit nieuwe resultaten die het bedrijf bekendmaakte. Het medicijn moet dan wel binnen enkele dagen na de eerste symptomen worden toegediend.

Bedoeling van het bedrijf is dat mensen de pillen, met de naam Paxlovid, thuis kunnen innemen voordat ze zo ziek zijn dat ze naar het ziekenhuis moeten. De pil zal mensen die besmet zijn met het coronavirus wel niet beschermen tegen ziekte. Tot die bevinding kwam Pfizer na twee studies.

Uit een studie bleek dat Paxlovid het risico op symptomen bij 673 volwassenen, die geen risicopatiënt zijn, niet verlaagde. Het medicijn verminderde echter het risico op ziekenhuisopname met 70 procent.

De andere studie wees uit dat niet-gevaccineerde mensen met een hoog risico 89 procent minder kans hadden om in het ziekenhuis te belanden als ze binnen de drie dagen na de eerste symptomen de pil namen. Daarmee worden eerdere resulten na een test bij een kleinere groep mensen bevestigd.

Verder onderzoek nodig

De resultaten suggereren dat de pil nuttig kan zijn voor covid-patiënten die veel risico lopen om ernstig ziek te worden. Of het nuttig is dat gezondere en/of gevaccineerde mensen het medicijn nemen, moet nog verder onderzocht worden.

De bevindingen 'benadrukken het potentieel van de kandidaat-behandeling om het leven van patiënten van over de hele wereld te redden', stelt Pfizer-topman Albert Bourla in een mededeling. 'Als ze goedgekeurd wordt, kan deze potentiële behandeling een cruciale tool zijn om de pandemie te helpen bestrijden.'

