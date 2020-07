Nu het coronavirus aan een opmars bezig is, legt de Nationale Veiligheidsraad voor het eerst in maanden opnieuw verstrengingen op. Die gaan vanaf zaterdag in. Overzicht.

Verplichting mondmaskers breidt fors uit

Het verplicht dragen van de mondmaskers wordt fors uitgebreid. Het gaat om markten, rommel- of antiekmarkten, winkelstraten en plaatsen met veel bezoekers, of die nu publiek of privé zijn. Dus ook in horecazaken, behalve aan tafel. Ook in de publieke gebouwen komt er een verplichting. Vandaag geldt die verplichting al in onder meer winkels, op het openbaar vervoer en in musea.

Klanten van de horeca moeten gegevens achterlaten

Cafés en restaurants mogen nog altijd tot 1 uur openblijven, maar klanten van de horeca zullen voortaan een telefoonnummer of e-mailadres moeten achterlaten. Die maatregel moet er voor zorgen dat mensen in geval van een besmetting eenvoudiger kunnen worden verwittigd.

Klanten kunnen niet verplicht worden die gegevens vrij te geven - daarvoor is geen wettelijk kader - maar premier Sophie Wilmès verzekert wel dat de informatie na 14 dagen vernietigd zal moeten worden en niet gebruikt mag worden voor een ander doel dan de bestrijding van het coronavirus.

De website van de FOD Economie zet tegen zaterdag een standaardformulier op de website.

Formulieren voor reizigers

Belgische toeristen die terugkeren naar ons land, zullen 48 uur op voorhand een digitaal formulier moeten invullen. Het Passenger Locator Form wordt vanaf 1 augustus verplicht. De maatregel geldt voor iedereen, waar die ook buiten de landsgrenzen verblijft, en ongeacht het transportmiddel waarmee hij of zij terugkeert.

Hoe de controle zal gebeuren, is nog niet helemaal uitgeklaard. Mogelijk zal dat gebeuren via steekproeven. Een sluiting van de grenzen om auto's te controleren, is niet aan de orde.

Nachtwinkels moeten sluiten om 22 uur

Nachtwinkels zullen vanaf zaterdag de deuren om 22.00 uur moeten sluiten. De Nationale Veiligheidsraad wil daarmee voorkomen dat klanten van de horeca na sluiting naar de nachtwinkels trekken om zich daar te bevoorraden. Het is daar en in de buurt van die winkels dat soms problemen worden vastgesteld, verklaarde premier Sophie Wilmès.

Bubbel blijft (voorlopig) 15

De bubbel van 15 personen wordt, ondanks het advies van de experten van de Evaluatiecel (CELEVAL) níet verkleind tot 10. 'Niet iedereen moet gestraft worden', klinkt het argument (lees meer).

Wilmès benadrukte wel dat de toegestane nauwere contacten met 15 verschillende mensen per week geen verworvenheid zijn. 'De bubbel is niet definitief. Het behoud ervan zal afhangen van eenieders gedrag.'

'Fase 5' moet wachten

De 'fase 5' van het exitplan, dat vooral meer perspectief zou bieden aan de cultuur- en evenementensector, verdwijnt zeker tot 1 september in de koelkast.

Voor de laatste updates over de coronacrisis: volg onze liveblog.

Het verplicht dragen van de mondmaskers wordt fors uitgebreid. Het gaat om markten, rommel- of antiekmarkten, winkelstraten en plaatsen met veel bezoekers, of die nu publiek of privé zijn. Dus ook in horecazaken, behalve aan tafel. Ook in de publieke gebouwen komt er een verplichting. Vandaag geldt die verplichting al in onder meer winkels, op het openbaar vervoer en in musea. Cafés en restaurants mogen nog altijd tot 1 uur openblijven, maar klanten van de horeca zullen voortaan een telefoonnummer of e-mailadres moeten achterlaten. Die maatregel moet er voor zorgen dat mensen in geval van een besmetting eenvoudiger kunnen worden verwittigd. Klanten kunnen niet verplicht worden die gegevens vrij te geven - daarvoor is geen wettelijk kader - maar premier Sophie Wilmès verzekert wel dat de informatie na 14 dagen vernietigd zal moeten worden en niet gebruikt mag worden voor een ander doel dan de bestrijding van het coronavirus. De website van de FOD Economie zet tegen zaterdag een standaardformulier op de website.Belgische toeristen die terugkeren naar ons land, zullen 48 uur op voorhand een digitaal formulier moeten invullen. Het Passenger Locator Form wordt vanaf 1 augustus verplicht. De maatregel geldt voor iedereen, waar die ook buiten de landsgrenzen verblijft, en ongeacht het transportmiddel waarmee hij of zij terugkeert. Hoe de controle zal gebeuren, is nog niet helemaal uitgeklaard. Mogelijk zal dat gebeuren via steekproeven. Een sluiting van de grenzen om auto's te controleren, is niet aan de orde.Nachtwinkels zullen vanaf zaterdag de deuren om 22.00 uur moeten sluiten. De Nationale Veiligheidsraad wil daarmee voorkomen dat klanten van de horeca na sluiting naar de nachtwinkels trekken om zich daar te bevoorraden. Het is daar en in de buurt van die winkels dat soms problemen worden vastgesteld, verklaarde premier Sophie Wilmès. De bubbel van 15 personen wordt, ondanks het advies van de experten van de Evaluatiecel (CELEVAL) níet verkleind tot 10. 'Niet iedereen moet gestraft worden', klinkt het argument (lees meer).Wilmès benadrukte wel dat de toegestane nauwere contacten met 15 verschillende mensen per week geen verworvenheid zijn. 'De bubbel is niet definitief. Het behoud ervan zal afhangen van eenieders gedrag.'De 'fase 5' van het exitplan, dat vooral meer perspectief zou bieden aan de cultuur- en evenementensector, verdwijnt zeker tot 1 september in de koelkast.