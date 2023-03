Distributiecentrum Delhaize in Zellik opnieuw geblokkeerd

Het distributiecentrum voor verse voeding van Delhaize in het Vlaams-Brabantse Zellik is sinds vrijdagavond weer geblokkeerd. Dat meldt Geert Sanders van de socialistische vakbond aan Belga.

Doel van de blokkade, die zeker tot zaterdag zal duren, is voorkomen dat de winkels op zaterdag bevoorraad worden – zaterdag is de belangrijkste dag van de week voor de warenhuizen.

Eerder op vrijdag dienden de vakbonden bij de supermarktketen een nieuwe stakingsaanzegging in. “De huidige blokkade is het resultaat van spontane acties van het personeel in de depots”, zegt Sanders. De voorbije twee weken hebben de arbeiders in het distributiecentrum al vaker het werk onderbroken uit solidariteit met hun collega’s in de winkels.

Zo was het depot donderdagochtend geblokkeerd, en werd dezelfde avond het werk er hervat. Vrijdag hielden nog steeds een zestigtal eigen winkels van de supermarktketen de deuren dicht, waarvan zes in Vlaanderen. Het personeel protesteert zo tegen de aangekondigde verzelfstandiging van de eigen winkels.