Dissident Alain Destexhe krijgt steun van drie lokale MR-politici

Een van hen is de Ukkelse gewezen schepen Sophie François. De twee anderen zijn Aymeric De Lamotte en Victoria de Vigneral. Dat zijn twee jongeren die onlangs uithaalden naar de MR-top, kort voor Destexhe aankondigde met een eigen project uit te pakken.

Het trio heeft zijn lidmaatschap van de Franstalige liberalen intussen opgezegd.

In een mededeling meldt Destexhe dat ook Betty Dan-Faynsztein uit Elsene zich achter zijn project schaart. Zij is actief bij verenigingen als radio Judaïca, de Cercle Ben Gourion en Contact J. Op drie weken vooraleer de lijsten moeten worden ingediend, beschikt Destexhe met andere woorden nog maar over een handvol kandidaten.