Sinds enkele dagen vindt discreet overleg plaats om een oplossing te zoeken voor het verblijf van de transmigranten in het Brusselse Noordstation. Daarbij zitten het Brussels gewest, de betrokken gemeenten en het kabinet van minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld) rond de tafel. De gemeente Schaarbeek hoopt dat er in de loop van de komende week een oplossing uit de bus komt.

De Lijn besliste onlangs zijn haltes onder het Noordstation te verplaatsen richting het Rogierplein. De chauffeurs kloegen al langer over de onveilige en onhygiënische situatie. Verschillende organisaties, het Brussels gewest, Schaarbeek en Brussel-stad willen dat er een onthaal- en oriëntatiecentrum komt voor de migranten, van wie het leeuwendeel hoopt in Groot-Brittannië te raken.

Die eis is niet nieuw. Voormalig bevoegd staatssecretaris Theo Francken (N-VA) heeft er zich steeds tegen verzet en zijn opvolger Maggie De Block zit op dezelfde golflengte. De federale regering vreest dat zo'n centrum een aanzuigeffect zou creëren. 'Ik wil niet dat Brussel een tweede Calais wordt', herhaalde minister van Maatschappelijke Integratie Denis Ducarme op de Franstalige zender RTL.

De verenigingen verwerpen dat argument. De komst van zo'n centrum heeft het in Frankrijk net mogelijk gemaakt de ontmanteling van Calais te laten plaatsvinden, luidt het. De aantallen vallen ook moeilijk te vergelijken: aan het Noordstation is sprake van enkele honderden migranten, ook op piekmomenten, terwijl er in Calais 12.000 zaten.

Wat zou dan een oplossing kunnen zijn? De verschillende betrokkenen blijven discreet. Uit goede bron werd vernomen dat actoren op het vlak van noodopvang sinds vrijdag aan de slag zijn. De humanitaire hub, waar sinds januari 2018 medische raadplegingen worden georganiseerd, wordt normaal gezien binnenkort verplaatst. 'De situatie aan het Noordstation wordt onhoudbaar', luidde het zondag op het kabinet van de burgemeester van Schaarbeek, Bernard Clerfayt. 'Ik wil dat de rust weerkeert', benadrukt zijn Brusselse collega Philippe Close. 'Deze situatie is onaanvaardbaar.'