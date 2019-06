Voormalig VRT-journalist Dirk Sterckx (Open VLD) gaat opnieuw in de raad van bestuur van de openbare omroep zetelen. Hij vervangt er Christian Leysen, die op 26 mei tot Kamerlid werd verkozen.

Antwerpenaar Christian Leysen zetelde sinds 2015 in de raad van bestuur voor Open VLD. Begin dit jaar werd hij verrassend voorgesteld als lijsttrekker voor de liberalen op de Antwerpse Kamerlijst. Open VLD wil het nieuwe Kamerlid in de raad van bestuur van de VRT vervangen door Dirk Sterckx, die er al zat van 2014 tot 2015. De Vlaamse regering steunt die voordracht.

Dirk Sterckx (72) ging in 1975 aan de slag bij de openbare omroep, waar hij onder meer Journaal-anker en chef nieuws was. In 1999 stapte hij in de politiek en werd hij Europarlementslid voor Open VLD. In 2011, toen hij 65 werd, stapte hij op uit het parlement, waar hij werd opgevolgd door Philippe De Backer.

Door de jaren heen was Sterckx ook onder meer interimvoorzitter van de partij, ondervoorzitter van zijn fractie in het Europees Parlement en lid van de raad van bestuur van de NMBS.