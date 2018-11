Dirk Draulans: 'Nog te veel mensen denken dat wij een speciale soort zijn'

'Vroeger had ik nooit gedacht dat artikels over dieren zouden passen in een nieuwsmagazine,' lacht Dirk Draulans, die op de Knackdag op de Boekenbeurs kwam praten over Beestenboel, een recente bundeling van zijn columns in Knack. Daarin verkent Draulans de mens en zijn omgeving, die vaak net zo wonderbaarlijk is.

'Er zijn nog altijd te veel mensen die denken dat wij een speciale soort zijn, en dat de rest van een lopende band komt gerold. Maar veel dieren hebben echt een mooi verhaal. Van pissebedden verwachten we niet dat ze karaktertrekken zouden hebben. Maar nu weten we dat ze soms voor dood spelen als ze denken opgegeten te zullen worden - maar ze doen dat niet allemaal, anderen beginnen net in het rond te lopen. Dat gedrag vinden we bij wormen, bij mezen, bij muizen. Puur evolutionair bekeken is die variatie eigenlijk heel logisch.'

Maar de menselijke impact op het klimaat zorgt ook voor drama's in het dierenrijk. Neem nu de pladijs, een 'typisch Noordzeeverhaal', aldus Draulans. 'De Noordzee warmt op: ze is nu al een graad warmer dan aan het begin van de 20e eeuw. Dat zorgt ervoor dat veel dieren het te warm krijgen en noordwaarts opschuiven - de kabeljauw is zo al bijna uit onze Noordzee verdwenen. Maar als pladijzen noordwaarts opschuiven, gaan ze ook dieper het water in, en daar zijn ze niet voor gemaakt. Ze kunnen dus bijna niet migreren, en moeten zich aanpassen aan hun nieuwe, warmere omgeving.'

Is daar iets mis mee? Evolutie, weten we sinds Darwin, is de drijvende kracht van de natuur. 'Maar over die darwiniaanse selectie gaat wel wat tijd heen. De veranderingen die wij introduceren, gaan zo waanzinnig snel dat de aanpassingsmechanismen niet meekunnen. De dieren hinken daardoor achterop, omdat ze nog met een oud systeem werken.'

'Veel mensen denken bijvoorbeeld ook dat de koekoek een vogel van hier is die in Afrika komt overwinnen. Het is eigenlijk andersom.' Omdat de rupsenpopulatie bij ons door de klimaatopwarming vroeger piekt, riskeren de koekoeken in nesten te komen omdat ze te weinig voedsel hebben. 'En de koekoekspopulatie crasht nu inderdaad, al zijn daar waarschijnlijk meer redenen voor.'