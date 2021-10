Filosoof Johan Braeckman en Knack-journalist Dirk Draulans, die zich moesten verantwoorden voor laster en eerroof na een rechtstreekse dagvaarding door de vzw Viruswaanzin, zijn vrijgesproken.

Dat heeft de Gentse correctionele rechtbank maandag beslist.

Via een rechtstreekse dagvaarding kan een vermeend slachtoffer een verdachte rechtstreeks dagvaarden voor de correctionele rechtbank. Volgens de vzw hadden de twee in een uitzending van De Afspraak op Canvas zich schuldig gemaakt aan laster en eerroof en moeten ze een schadevergoeding van 70.000 euro betalen. De vzw verwees naar de uitzending van De zevende dag van 14 februari, waar de beweging Artsen voor Vrijheid aan bod kwam, en naar De Afspraak van 15 februari. 'Door de VRT werd in het duidingsprogramma De Afspraak een onderdeel over antivaxers in de media gebracht. De beide gedaagden (Braeckman en Draulans, nvdr.) waren in dit programma te gast. Beide hebben zij verzoekster (vzw Viruswaanzin, nvdr.) vernoemd en aldus doen blijken dat verzoekster zou behoren tot de antivaxers,' stelde de rechtstreekse dagvaarding.

Draulans verklaarde 'dat Viruswaanzin die Artsen voor Vrijheid bewust mee gecreëerd heeft om artsen naar voor te kunnen schuiven om haar eigen standpunten kracht bij te zetten', zegt de vzw. 'Artsen voor vrijheid bepaalt volledig zelf haar standpunten. Viruswaanzin heeft daar niets mee te maken.'

Daardoor zouden Braeckman en Draulans zich schuldig gemaakt hebben aan laster en eerroof volgens de vzw, maar het openbaar ministerie was het daar niet mee eens en vroeg de vrijspraak.

Ook de advocaten van Draulans en Braeckman vroegen de vrijspraak, en de rechtbank oordeelde maandag dat er geen sprake was van laster en eerroof.

De vzw Viruswaanzin moet de kosten van het proces betalen en een rechtsplegingsvergoeding van 3.600 euro aan zowel Draulans en Braeckman.

