Burgemeester van Brugge Dirk De fauw (CD&V) hoopt zo snel mogelijk weer aan de slag te kunnen gaan nadat hij zaterdag werd neergestoken.

Burgemeester van Brugge Dirk De fauw (CD&V) hoopt zo snel mogelijk weer aan de slag te kunnen gaan. Dat zei hij zondag in een telefonisch interview met De Zevende Dag (één). De fauw werd zaterdag aan zijn advocatenpraktijk neergestoken door een cliënt van hem. De dader is opgepakt. De fauw zelf herstelt nog in het ziekenhuis, maar hoopt zondag nog terug naar huis te kunnen.

De aanvaller stak De fauw in de hals met een aardappelmesje. Aanvankelijk dacht de burgemeester dat zijn verwondingen niet zo erg waren. Zijn chauffeur bracht hem naar de spoeddienst, en pas daar werd duidelijk dat het ernstig was.

De fauw sprak in De Zevende Dag van een insnijding van 24 centimeter. Er waren 14 hechtingen nodig om de wonde te dichten. Naar het motief van de dader is het voorlopig raden.

De fauw was al zowat 15 jaar bewindvoerder van de man, wat betekent dat hij zijn vermogen beheert omdat hij daar zelf niet toe in staat is. De betrokkene is geen inwoner van Brugge.

