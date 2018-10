'Diplomatieke diensten moeten tussenkomen om Belg uit Israëlische gevangenis te halen'

'We vragen aan onze minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders om zich publiekelijk uit te spreken voor de rechten en de vrijlating van Mustapha Awad bij de Israëlische overheid, zoals hij gedaan heeft bij Amaya Coppens bij de Nicaraguaanse overheid', schrijven de actievoerders in een opiniestuk voor Knack.be.

Awad is een 36-jarige Belgische kunstenaar met Palestijnse roots. Hij groeide op in een Palestijns vluchtelingenkamp in Libanon, en kwam op zijn twintigste naar ons land. In juli van dit jaar werd hij opepakt aan de grens tussen Jordanië en Israël. Hij wordt beschuldigd van terrorisme tegen Israël. In de Israëlische pers werd gemeld dat de man ervan verdacht wordt lid te zijn van het PFLP (Popular Front for the Liberation of Palestine). Tegenover de VRT zei advocate Joke Callewaert in juli dat Awad soms optrad om de Palestijnse zaak te steunen, en dat dat mogelijk de reden was voor zijn aanhouding.

Volgens de ondertekenaars van de brief is Awad nog nooit in Palestina of Israël geweest. Ze klagen de gang van zaken aan, en vragen waarom er geen signaal komt van de Belgische overheid.

Ze vergelijken de houding van dit dossier met de manier waarop Reynders optrad toen Amaya Coppens werd opgepakt in Nicaragua. De Belgisch-Nicaraguaanse studente werd opgepakt nadat ze had deelgenomen aan het protest tegen president Ortega.

Volgens berichtgeving in de Franstalige media is Reynders toen persoonlijk tussengekomen om te vragen dat Coppens snel zou worden vrijgelaten.

'Twee Belgen in gelijkaardige situaties, maar de ene is blijkbaar belangrijker dan de andere voor onze diplomatieke diensten', klinkt het in het opiniestuk. 'Het engagement van België om op te komen voor de rechten van haar burgers in het buitenland mag niet afhangen van geopolitieke belangen of diplomatieke berekeningen gelinkt aan het land in kwestie, in dit geval Nicaragua of Israël.'