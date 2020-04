Twintiger Elisabeth Lucie gidst u wekelijks door de do's, de don'ts en de what the fucks van deze verwarrende tijden. Deze week: lenteschoonmaak in coronatijden.

- Weet je nog toen je vrienden in januari op bezoek kwamen voor een Mexicaanse avond en je toen tortilla's tekortkwam hoewel je zeker wist dat je nog een half pak had liggen? En weet je nog hoe iedereen zei dat je misschien wat minder frozen margarita's moest drinken omdat je met iets te veel tranen reageerde op de mysterieuze tortillaverdwijning? Wel, het goede nieuws is: je had gelijk. Het slechte nieuws is: die tortilla's waren tussen twee verdiepingen van de voorraadkast beland en het lijkt erop dat ze aldaar een eigen beschaving met intelligent leven begonnen zijn. Ander slecht nieuws: de tequila is op. - Fotoalbums vol foto's met vrienden en familie. Gezellig. Wacht... Waarom raakt iedereen elkaar aan? Waarom zaten wij zo dicht bij elkaar? En waar zijn de mondmaskers? Glimlachende gezichten, omhelzingen, en meer dan vier mensen tegelijk in één ruimte? Dit moet een vergissing zijn, want je herkent geen enkele van die situaties. Weg ermee. - Toch nog een fles tequila! Hij ziet er fluogroen uit (je bent niet zeker of hij ook zo begon, maar het is in ieder geval de huidige situatie) en het is tekila met een k, maar in wanhopige tijden neem je wanhopige maatregelen. - De rommellade. Iedereen heeft ze, maar jij wilt niet langer zoals iedereen zijn. Uitgedroogde lipgloss, oplader voor een gsm die je niet meer hebt sinds 2007, dozijn hdmi-kabels, vaccin voor covid-19, nietjes zonder nietmachine, volgeschreven Atomaschriften: alles gaat de vuilnisbak in. - Wat ook in de vuilnisbak thuishoort, is je muzieksmaak van begin deze eeuw en alle cd-aankopen die daarbij horen en nu stof liggen te vergaren in wat je zelf je 'platenkast' noemt - hoewel de enige plaat die erin ligt een oude nummerplaat is. Maroon 5? Evanescence? Kaye Styles? Zelfs jij moet toegeven dat dat bij nader toezien ook een pandemie was waar je beter voor was binnengebleven. Nu ja, een pandemie is wereldwijd verspreid, zeker? Epidemie is misschien accurater. Of dat is ook nog wat ruim genomen. Hoe noem je een epidemie als die zich alleen in het zuidwesten van Leuven verspreidt? Je zoekt het later op. - Handleidingen van Ikea-meubels die al minstens een decennium in elkaar staan. Je zou die meubels uit elkaar kunnen halen om ze terug in elkaar te steken, maar dat is wel echt te gek. Oké, je bent eenzaam en je verveelt je, maar je bent niet gek. Nee, op de bank met de voetjes omhoog de handleidingen vanbuiten leren zodat je ze uit het hoofd kunt natekenen, dat is de logische activiteit. - De wil om te leven. Och god, lag die al de hele tijd in de garage naast de petanqueballen? Had je dat geweten, zeg. - Petanqueballen.