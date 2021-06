Het herdenkingsmoment voor Jürgen Conings in het Dilserbos mag zondag niet doorgaan.

Dat heeft burgemeester Sofie Vandeweerd (Open VLD) van Dilsen-Stokkem vrijdag bevestigd. In de week was er een herdenkingsmoment aangekondigd, maar bij de stad Dilsen-Stokkem was er geen aanvraag ingediend. De politie Maasland gaf een negatief advies omdat een risico-inschatting niet mogelijk is.

Oproep partner

'We weten immers niet welke personen of organisatie achter het herdenkingsmoment zitten. Er kan geen inschatting gemaakt worden van de impact van het gebeuren. We willen vooral geen verstoring van de openbare orde en veiligheid. We zagen alleen een oproep via sociale media passeren. Er is geen overleg mogelijk geweest met de personen van de oproep. Daarnaast is er de belangrijke oproep van de partner van Jürgen Conings zelf tot rust en sereniteit. Ze wil absoluut niet geassocieerd worden met bepaalde groeperingen of strekkingen. Bovendien is er vanavond een openbaar begroetingsmoment in Maasmechelen,' aldus burgemeester Vandeweerd.

Zondag zal er aan het Dilserbos sowieso politie aanwezig zijn om een oogje in het zeil te houden voor het geval er toch mensen zouden opdagen. 'Het is niet de bedoeling in grote getalen naar hier af te zakken. Als er toch mensen zouden komen, dan hopen we dat het rustig blijft,' besluit de burgemeester van Dilsen-Stokkem.

Dat heeft burgemeester Sofie Vandeweerd (Open VLD) van Dilsen-Stokkem vrijdag bevestigd. In de week was er een herdenkingsmoment aangekondigd, maar bij de stad Dilsen-Stokkem was er geen aanvraag ingediend. De politie Maasland gaf een negatief advies omdat een risico-inschatting niet mogelijk is.'We weten immers niet welke personen of organisatie achter het herdenkingsmoment zitten. Er kan geen inschatting gemaakt worden van de impact van het gebeuren. We willen vooral geen verstoring van de openbare orde en veiligheid. We zagen alleen een oproep via sociale media passeren. Er is geen overleg mogelijk geweest met de personen van de oproep. Daarnaast is er de belangrijke oproep van de partner van Jürgen Conings zelf tot rust en sereniteit. Ze wil absoluut niet geassocieerd worden met bepaalde groeperingen of strekkingen. Bovendien is er vanavond een openbaar begroetingsmoment in Maasmechelen,' aldus burgemeester Vandeweerd. Zondag zal er aan het Dilserbos sowieso politie aanwezig zijn om een oogje in het zeil te houden voor het geval er toch mensen zouden opdagen. 'Het is niet de bedoeling in grote getalen naar hier af te zakken. Als er toch mensen zouden komen, dan hopen we dat het rustig blijft,' besluit de burgemeester van Dilsen-Stokkem.