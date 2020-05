'Grootdoeners en boosdoeners vormen een gewichtig duet', schrijft Jean-Marie Dedecker over de heisa die ontstaan is over het dossier van 'katje Lee'.

Terwijl in de ganse wereld honderden miljoenen mensen als huisdieren opgehokt worden uit vrees voor besmetting met het coronavirus, heeft een studente psychologie een zwerfkatje uit Cuzco (Peru) binnengesmokkeld in onze contreien. Peru is een hoog risicoland voor hondsdolheid. Het katje Lee kan besmet zijn met Rabiës, één van de dodelijkste virussen ter wereld het zorgt voor 100% mortaliteit. Hier is het officieel uitgestorven sedert 2001, maar het eist jaarlijks nog gemiddeld zo'n 50.000 dodelijke slachtoffers In Azië, Afrika en Zuid-Amerika, grotendeels kinderen die een vreselijke dood sterven door zenuwstoornissen en verlamming van de slik- en ademhalingsspieren. Een onschuldig likje, beetje of krabbeltje van een miauwtje is al voldoende om andere mensen en dieren te besmetten.

Bij het invoeren van dieren moeten de beestjes daarom eerst in quarantaine, maar het kattenbaasje, Selena Ali had blijkbaar corona in het hoofd. Ze verzuimde niet alleen om haar katje Lee lang genoeg in afzondering te plaatsen vooraleer ze uit Peru terugkwam, maar bij thuiskomst stopte ze het ook nog weg voor de controleurs van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Dit instituut moet het diertje wettelijk verplicht doen inslapen om te vermijden dat de sluipmoordenaar hier een moordende hondsdolle tocht in gang zet. Het FAVV eist een dwangsom van 5.000 euro per uur tot het beestje hen overhandigd wordt. Wie dergelijke overtredingen zou begaan in Australië of Singapore, gaat zelf achter de tralies.

Dierenrechtenactivisten vallen in katzwijm voor hondsdolheid.

Hier komt er een meute opgefokte dierenrechtenactivisten uit hun kot, aangevuurd door een roedel hondsdolle dierenrechtenorganisaties, gesteund door een groep bv's, met onze minister van Onderwijs en Dierenwelzijn Ben Weyts op kop... Dezen laten de emotionaliteit voor één katje primeren op mogelijks collectief dierenleed. Een halsrechter moet zich nu op 29 mei uitspreken over leven of dood van Lee. Volgens viroloog en professor in de diergeneeskunde Steven Van Gucht mogen we de kat niet langer uit de boom kijken en moet het snoezig beestje zo vlug mogelijk naar de kattenhemel.

Ik heb een hekel aan boeren die kippen en kuikens met miljoenen laten creperen in gruwelijke martelhallen. Ik kots van lui die vetgemeste varkens naar hun eigen dood laten huilen in modderhoge hokjes ter grootte van een voederbak. Ze kunnen er enkel als zwijnen eten en liggen, want omdraaien kan niet meer. Ik veracht visboeren die zalmen kweken met caroteen, en ze stoned laten rondspartelen in veel te warm water. Ik verfoei veetelers die hun koeien slachtafval laten vreten met een grasgeur. Ik kreeg in 2012 nog de Gouden Poot Award van GAIA voor mijn hulp bij het tot stand komen van de wet op het verbod van invoer van babyzeehondenpelsen.

Maar ik heb een nog grotere hekel aan hondsdolle lapzwansen die mijn kleinkinderen willen contamineren met een nieuw hondsdol virus. Dergelijke types moeten aan de leiband en aan de muilkorf, om dan afgevoerd te worden naar een dementenreservaat. Zo niet, ze zacht laten inslapen.

De nieuwsdiarree over het vermenselijken van dieren, waarbij de dierenliefhebbers zich laten leiden door typisch menselijke gevoelens in plaats van door ethiek en moraal, is soms zo wereldvreemd dat ik last krijg van journaalverbijstering. Dit is een aandoening waarbij ik na het bekijken van het nieuws zo verbijsterd ben dat ik nog een keer naar de herhaling moet kijken om zeker te weten of ik het allemaal goed gehoord en gezien heb. In Knokke bijvoorbeeld stierven onlangs twee politiehonden in een verkeersongeval. De Herdertjes zaten gekooid in de combi van de pakkemannen. Er werd een rouwregister aangelegd en de viervoeters kregen een erehaag van koddebeiers op hun begrafenis. Het is niet geweten of hun baasjes ook rouwverlof kregen. Een hond die 12 kinderen beet op een schoolkoer in Paal werd niet afgemaakt. Kreeg het beestje ook een gedragstherapeut, psychologische begeleiding, een hondenfluisteraar en hondenbrokken met kamfer om zijn geslachtsdrift te beteugelen? Alle katers moeten nu ook gecastreerd worden en mogen niet meer op kattenjacht. Miou en Miauw kunnen enkel nog gekocht worden met certificaat van goed gedrag en zeden bij een gediplomeerde kattenboer. Hebben we straks ook geen vogeltjes meer in de kooien of goudvissen in het aquarium? Worden ze allen gesteriliseerd, en dan is het moeilijk om voort te planten, of is de ingreep omkeerbaar?

De dagdromen van kringloopmannetjes in hun zelfplukboerderij zijn onuitputtelijk. Het houdt niet op. Een paard gleed uit op de Brugse kasseien en onmiddellijk werd er online een petitie opgestart om paardenkoetsen te verbieden. De koetsier werd prompt weggezet als een dierenbeul. 11.000 ondertekenaars in een mum van tijd. Initiatiefneemster Elfi De Bruyn zei daarover in De Standaard: 'Een paard is geen toeristische attractie. Een paard moet je respecteren in zijn paard-zijn.' Moet je dan ook een rat in zijn rat-zijn respecteren en een mug in zijn mug-zijn? Volgens advocaat Geert Lenssens moeten zelfs bomen, net als honden, rechtspersoonlijkheid krijgen.

We zijn een protestants land geworden, strikt in de leer met strenge regeltjes en dito verbodsbepalingen, opgesmukt met boetes, aflaten en biechtstoelen. We worden geregeerd door keizerkosters die pelsdierenkweek en dwangvoederen verbieden en ons dolfinarium laten leeglopen, maar die verhinderen dat een katje moet inslapen omdat het drager is van een dodelijk virus. Dierenhandelaren moeten haast een diploma behalen om een goudvis te mogen verkopen, en mogen niet meer adverteren met een olifant op de foto als ze er zelf geen in de aanbieding hebben.

Grootdoeners en boosdoeners vormen een gewichtig duet. Vuurwerk wordt verboden omdat de kameel van een kippenkwekende kunstenaar met een knallend verschot aan een hartaanval overleden is. 2019 werd zo het jaar van de diversiteit. Een kameel stierf omdat hij zich een bult verschoot, en een wolf beet een kangoeroe dood. Straks moet de kok een anesthesist opvorderen vooraleer zijn kreeft te mogen koken, en moet de dokter een vergunning vragen om een lintworm af te drijven.

De hysterie is universeel. Een schilderij van Frans Snijders (1579-1657) waarop dode dieren van een jachtpartij op een mart prijkten, werd uit de eetzaal van de Universiteit van Cambridge verwijderd omdat vegetarische en veganistische studenten ervan kokhalsden. Valse morele superioriteit.

Wie herinnert zich dat Himmler vegetariër was, en een groot tegenstander van dierproeven? In Hitler's Table Talk, een verzameling gesprekken die de Führer voerde met zijn vertrouwelingen, noemt hij het vegetarisch dieet een natuurlijke en gezonde keuze, en probeert dat te bewijzen met argumenten als 'instincten van voorouders' en 'het feit dat jonge kinderen een afkeer hebben van vlees'. De rechtse biologische landbouw van de Nazipartij zag verbanden tussen ras, naties, land en natuur. Blut und Boden.

Drukkingsgroepen moeten de klokkenluiders zijn van onrecht, maar ze ontpoppen zich meer en meer tot keizerkosters van een dolgedraaid maatschappelijk (on)fatsoen. Hun goede bedoelingen verongelukken niet zelden in het ravijn van de naïviteit.

Terwijl in de ganse wereld honderden miljoenen mensen als huisdieren opgehokt worden uit vrees voor besmetting met het coronavirus, heeft een studente psychologie een zwerfkatje uit Cuzco (Peru) binnengesmokkeld in onze contreien. Peru is een hoog risicoland voor hondsdolheid. Het katje Lee kan besmet zijn met Rabiës, één van de dodelijkste virussen ter wereld het zorgt voor 100% mortaliteit. Hier is het officieel uitgestorven sedert 2001, maar het eist jaarlijks nog gemiddeld zo'n 50.000 dodelijke slachtoffers In Azië, Afrika en Zuid-Amerika, grotendeels kinderen die een vreselijke dood sterven door zenuwstoornissen en verlamming van de slik- en ademhalingsspieren. Een onschuldig likje, beetje of krabbeltje van een miauwtje is al voldoende om andere mensen en dieren te besmetten. Bij het invoeren van dieren moeten de beestjes daarom eerst in quarantaine, maar het kattenbaasje, Selena Ali had blijkbaar corona in het hoofd. Ze verzuimde niet alleen om haar katje Lee lang genoeg in afzondering te plaatsen vooraleer ze uit Peru terugkwam, maar bij thuiskomst stopte ze het ook nog weg voor de controleurs van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Dit instituut moet het diertje wettelijk verplicht doen inslapen om te vermijden dat de sluipmoordenaar hier een moordende hondsdolle tocht in gang zet. Het FAVV eist een dwangsom van 5.000 euro per uur tot het beestje hen overhandigd wordt. Wie dergelijke overtredingen zou begaan in Australië of Singapore, gaat zelf achter de tralies. Hier komt er een meute opgefokte dierenrechtenactivisten uit hun kot, aangevuurd door een roedel hondsdolle dierenrechtenorganisaties, gesteund door een groep bv's, met onze minister van Onderwijs en Dierenwelzijn Ben Weyts op kop... Dezen laten de emotionaliteit voor één katje primeren op mogelijks collectief dierenleed. Een halsrechter moet zich nu op 29 mei uitspreken over leven of dood van Lee. Volgens viroloog en professor in de diergeneeskunde Steven Van Gucht mogen we de kat niet langer uit de boom kijken en moet het snoezig beestje zo vlug mogelijk naar de kattenhemel.Ik heb een hekel aan boeren die kippen en kuikens met miljoenen laten creperen in gruwelijke martelhallen. Ik kots van lui die vetgemeste varkens naar hun eigen dood laten huilen in modderhoge hokjes ter grootte van een voederbak. Ze kunnen er enkel als zwijnen eten en liggen, want omdraaien kan niet meer. Ik veracht visboeren die zalmen kweken met caroteen, en ze stoned laten rondspartelen in veel te warm water. Ik verfoei veetelers die hun koeien slachtafval laten vreten met een grasgeur. Ik kreeg in 2012 nog de Gouden Poot Award van GAIA voor mijn hulp bij het tot stand komen van de wet op het verbod van invoer van babyzeehondenpelsen. Maar ik heb een nog grotere hekel aan hondsdolle lapzwansen die mijn kleinkinderen willen contamineren met een nieuw hondsdol virus. Dergelijke types moeten aan de leiband en aan de muilkorf, om dan afgevoerd te worden naar een dementenreservaat. Zo niet, ze zacht laten inslapen.De nieuwsdiarree over het vermenselijken van dieren, waarbij de dierenliefhebbers zich laten leiden door typisch menselijke gevoelens in plaats van door ethiek en moraal, is soms zo wereldvreemd dat ik last krijg van journaalverbijstering. Dit is een aandoening waarbij ik na het bekijken van het nieuws zo verbijsterd ben dat ik nog een keer naar de herhaling moet kijken om zeker te weten of ik het allemaal goed gehoord en gezien heb. In Knokke bijvoorbeeld stierven onlangs twee politiehonden in een verkeersongeval. De Herdertjes zaten gekooid in de combi van de pakkemannen. Er werd een rouwregister aangelegd en de viervoeters kregen een erehaag van koddebeiers op hun begrafenis. Het is niet geweten of hun baasjes ook rouwverlof kregen. Een hond die 12 kinderen beet op een schoolkoer in Paal werd niet afgemaakt. Kreeg het beestje ook een gedragstherapeut, psychologische begeleiding, een hondenfluisteraar en hondenbrokken met kamfer om zijn geslachtsdrift te beteugelen? Alle katers moeten nu ook gecastreerd worden en mogen niet meer op kattenjacht. Miou en Miauw kunnen enkel nog gekocht worden met certificaat van goed gedrag en zeden bij een gediplomeerde kattenboer. Hebben we straks ook geen vogeltjes meer in de kooien of goudvissen in het aquarium? Worden ze allen gesteriliseerd, en dan is het moeilijk om voort te planten, of is de ingreep omkeerbaar? De dagdromen van kringloopmannetjes in hun zelfplukboerderij zijn onuitputtelijk. Het houdt niet op. Een paard gleed uit op de Brugse kasseien en onmiddellijk werd er online een petitie opgestart om paardenkoetsen te verbieden. De koetsier werd prompt weggezet als een dierenbeul. 11.000 ondertekenaars in een mum van tijd. Initiatiefneemster Elfi De Bruyn zei daarover in De Standaard: 'Een paard is geen toeristische attractie. Een paard moet je respecteren in zijn paard-zijn.' Moet je dan ook een rat in zijn rat-zijn respecteren en een mug in zijn mug-zijn? Volgens advocaat Geert Lenssens moeten zelfs bomen, net als honden, rechtspersoonlijkheid krijgen. We zijn een protestants land geworden, strikt in de leer met strenge regeltjes en dito verbodsbepalingen, opgesmukt met boetes, aflaten en biechtstoelen. We worden geregeerd door keizerkosters die pelsdierenkweek en dwangvoederen verbieden en ons dolfinarium laten leeglopen, maar die verhinderen dat een katje moet inslapen omdat het drager is van een dodelijk virus. Dierenhandelaren moeten haast een diploma behalen om een goudvis te mogen verkopen, en mogen niet meer adverteren met een olifant op de foto als ze er zelf geen in de aanbieding hebben. Grootdoeners en boosdoeners vormen een gewichtig duet. Vuurwerk wordt verboden omdat de kameel van een kippenkwekende kunstenaar met een knallend verschot aan een hartaanval overleden is. 2019 werd zo het jaar van de diversiteit. Een kameel stierf omdat hij zich een bult verschoot, en een wolf beet een kangoeroe dood. Straks moet de kok een anesthesist opvorderen vooraleer zijn kreeft te mogen koken, en moet de dokter een vergunning vragen om een lintworm af te drijven.De hysterie is universeel. Een schilderij van Frans Snijders (1579-1657) waarop dode dieren van een jachtpartij op een mart prijkten, werd uit de eetzaal van de Universiteit van Cambridge verwijderd omdat vegetarische en veganistische studenten ervan kokhalsden. Valse morele superioriteit. Wie herinnert zich dat Himmler vegetariër was, en een groot tegenstander van dierproeven? In Hitler's Table Talk, een verzameling gesprekken die de Führer voerde met zijn vertrouwelingen, noemt hij het vegetarisch dieet een natuurlijke en gezonde keuze, en probeert dat te bewijzen met argumenten als 'instincten van voorouders' en 'het feit dat jonge kinderen een afkeer hebben van vlees'. De rechtse biologische landbouw van de Nazipartij zag verbanden tussen ras, naties, land en natuur. Blut und Boden. Drukkingsgroepen moeten de klokkenluiders zijn van onrecht, maar ze ontpoppen zich meer en meer tot keizerkosters van een dolgedraaid maatschappelijk (on)fatsoen. Hun goede bedoelingen verongelukken niet zelden in het ravijn van de naïviteit.