'Als er ministers zijn die door het raam kruipen om camera's te ontwijken, dan lijkt mij dat een gebrek aan moed.' Dat zegt Vlaams minister van Begroting Matthias Diependaele (N-VA) in een podcast op de website Doorbraak.be.

VRT-journalist Pieterjan De Smedt vertelde afgelopen zomer op het scherm hoe zijn medewerkers Bart Somers (Open VLD) en Hilde Crevits (CD&V) na een bijeenkomst van de regering door het raam hadden zien klauteren. Ze zouden op die manier aan de pers hebben willen ontkomen. Diependaele heeft het in de podcast over de moeilijke begrotingsopmaak en hoe die wordt gecommuniceerd aan de bevolking. 'Het is het geld van de mensen, dat betekent dat we dat op een verstandige manier moeten uitgeven, op een manier die het algemeen belang dient', zegt hij. 'Dat betekent ook dat we daar soms moeilijke keuzes in moeten maken en we moeten het lef hebben om die keuzes ook uit te leggen', aldus Diependaele. 'Daar ontbreekt het ons soms aan moed', vervolgt hij. 'Om één voorbeeld te geven: als er ministers zijn die door het raam kruipen om camera's te ontwijken, dan lijkt mij dat een gebrek aan moed. Als je een beslissing niet wil gaan uitleggen, dan is het waarschijnlijk geen goede beslissing geweest. Ik vind dat we veel meer de moed moeten hebben om te zeggen tegen de mensen: kijk, hier moeten we in knippen, dit moeten we anders gaan doen. Ik ben ervan overtuigd dat mensen ook volwassen genoeg zijn om dat te begrijpen, ook al is het niet leuk om te horen.'