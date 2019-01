Diefstal autopsierapporten slachtoffers 22 maart: verdachte van diefstal is teruggekeerde Syriëstrijder

Dat blijkt uit het zittingsblad van de Brusselse raadkamer en wordt in gerechtelijke kringen bevestigd. Het gaat om Iliass Khayari, die in 2016 nog veroordeeld werd tot 5 jaar cel, waarvan de helft met uitstel. De man beweerde dat hij in Syrië ook een man had onthoofd maar werd daarvoor niet vervolgd.

De diefstal vond vorige week donderdag plaats in het Portalisgebouw. Een persoon drong daar op het gelijkvloers het bureau van een wetsarts binnen en ging er vandoor met een aantal spullen, waaronder een harde schijf waarop verschillende verslagen van medische onderzoeken en autopsierapporten stonden met betrekking tot verschillende lopende gerechtelijke onderzoeken. Het ging onder meer om de autopsierapporten van de slachtoffers van de aanslagen van 22 maart 2016.

Het parket opende meteen een gerechtelijk onderzoek en intussen kon al een verdachte geïdentificeerd en opgepakt worden, de 27-jarige Ilias Khayari. De man ontkende elke betrokkenheid maar werd door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst en verschijnt woensdagvoormiddag voor de Brusselse raadkamer.

Gerechtelijke bronnen betwijfelden dinsdagavond dat het om een gerichte diefstal ging, omdat er naast de harde schijf nog verschillende andere goederen gestolen waren en omdat de verdachte geen enkele link had met de aanslagen van 22 maart of de slachtoffers.

Nu blijkt dat de man weliswaar niet meteen in verband kan gebracht worden met de aanslagen maar wel een teruggekeerde Syriëstrijder is. Khayari trok in december 2012 naar Syrië als rekruut van de beruchte ronselaars Jean-Louis Denis en Khalid Zerkani, maar keerde al in juni 2013 naar België terug, nadat een vijandige kogel hem een klaplong en een gebroken bovenarm had bezorgd. In een telefoongesprek op 3 mei 2013 getuigde hij bovendien hoe in Syrië hij een man had onthoofd.

Geen aanwijzing van gerichte diefstal of van link met aanslagen

Er is voorlopig geen enkele aanwijzing dat de diefstal van de autopsierapporten van de aanslagen van 22 maart een gerichte diefstal was of in verband zou staan met het dossier van de aanslagen zelf. Dat meldt het Brusselse parket. Naast de harde schijf waarop de autopsierapporten stonden, zijn ook nog andere spullen gestolen. Op de harde schijf stond ook een colledige back-up van de computer van de wetsartsen. Intussen is al een verdachte voor de diefstal opgepakt, de teruggekeerde Syrië-strijder Iliass Khayari.

Geen gevolgen voor het onderzoek

Het federaal parket betreurt dat de slachtoffers het nieuws via de pers hebben moeten vernemen. Dat meldt Eric Van Duyse, woordvoerder van het federaal parket. 'We hadden hen graag eerst zelf op de hoogte gebracht, maar het betrokken nieuwsmedium is niet op die vraag ingegaan', zegt de woordvoerder.

'Wij beschikken over een cel die zich specifiek bezighoudt met de slachtoffers en steeds probeert alles te doen om de slachtoffers tijdig op de hoogte te brengen', zegt Eric Van Duyse. 'In dit geval hadden we gevraagd om 24 uur te wachten met de berichtgeving over de diefstal, om ons de tijd te geven de slachtoffers persoonlijk te verwittigen zodat zij dit nieuws niet via de pers zouden vernemen. Dat is ons geweigerd en we betreuren dan ook dat de slachtoffers dit nu via de pers hebben moeten vernemen.'

Nog volgens het federaal parket zou de diefstal van de harde schijf geen gevolgen hebben voor het onderzoek naar de aanslagen zelf. Alle autopsierapporten zijn immers ook in papieren versie aan het dossier gevoegd.