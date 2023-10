Diederik Coppitters wapent ons tegen torenhoge energiefacturen

‘De energiecrisis van 2022 illustreerde dat we voor de prijs van onze energie veel te afhankelijk zijn van externe factoren die wij niet onder controle hebben’, zegt ingenieur Diederik Coppitters (29). Terwijl die energiecrisis heel wat mensen grijze haren bezorgde, bewees die voor Coppitters dat zijn doctoraatsonderzoek relevanter was dan ooit. ‘Daarin ben ik op zoek gegaan naar manieren om een stabiele energieprijs te garanderen.’

Hoe kunnen we meer zekerheid krijgen over de energieprijs?

Diederik Coppitters: Om die zekerheid te krijgen, moeten we weten waar de sweetspot ligt tussen hoeveel energie we het best zelf produceren en hoeveel we afnemen van het net. Die sweetspot bepaalt dan welke energiemix een gezin, een bedrijf of zelfs een land het best aanschaft om van een stabiele energieprijs verzekerd te zijn. In die berekening hebben we verschillende onzekerheidsfactoren in acht genomen, bijvoorbeeld dat de zon niet altijd even sterk schijnt en dat de prijs van batterijen kan variëren.

Wat betekent dat concreet voor een gemiddelde gezinswoning?

Coppitters: Voor een stabiele prijs voor elektriciteit zou een gemiddelde gezinswoning idealiter 60 procent zelf produceren en 40 procent van het net afnemen. Dat komt neer op ongeveer 15 zonnepanelen en één thuisbatterij.

Voor uw onderzoek vond u inspiratie bij de ruimtevaart.

Coppitters: Klopt. We zochten een systeem dat vrijwel altijd doet wat we ervan verwachten, ongeacht de omstandigheden. Technologie die dat doet, zijn raketten. Zodra die zich in de ruimte bevinden, is onze invloed erop beperkt en kunnen we alleen maar hopen dat het systeem bestand is tegen alles wat daar gebeurt.

Computermodellen van raketten zijn bijzonder complex. Om alle mogelijke scenario’s één voor één te berekenen – wat jaren zou duren – hebben ze een wiskundige methode ontwikkeld die vereenvoudigde modellen maakt die toch foutloos zijn. Die methode hebben we toegepast op de computermodellen die wij vandaag gebruiken om energiesystemen te berekenen. Dankzij die methode, die trouwens breed toegepast kan worden, kunnen we miljoenen scenario’s in enkele seconden doorrekenen. In al die mogelijke scenario’s kunnen we zien hoe fragiel de keuzes zijn die we vandaag maken ten opzichte van alles wat in de toekomst nog kan gebeuren.