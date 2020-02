Het was maar om te lachen.

Ik zal het maar opbiechten: ik ben de onverlaat die Jan Jambon tijdens de uitreiking van de Ultimas voor fascist heeft uitgemaakt. Het was eruit voor ik het wist. Ik had dat weekend Aspecten van het nieuwe rechts-radicalisme van Theodor Adorno zitten lezen, en ik zag Luc Tuymans nergens in de zaal, hoewel ik had gehoopt dat hij een statement zou maken. Dus, ja: ik riep maar wat. We mochten in het Brugse Concertgebouw toch niet onderdoen voor de MIA's, waar Jambon uitgebreid was uitgejoeld? Het was ook niet echt zo bedoeld. 'Als een leraar te veel huisw...

Ik zal het maar opbiechten: ik ben de onverlaat die Jan Jambon tijdens de uitreiking van de Ultimas voor fascist heeft uitgemaakt. Het was eruit voor ik het wist. Ik had dat weekend Aspecten van het nieuwe rechts-radicalisme van Theodor Adorno zitten lezen, en ik zag Luc Tuymans nergens in de zaal, hoewel ik had gehoopt dat hij een statement zou maken. Dus, ja: ik riep maar wat. We mochten in het Brugse Concertgebouw toch niet onderdoen voor de MIA's, waar Jambon uitgebreid was uitgejoeld? Het was ook niet echt zo bedoeld. 'Als een leraar te veel huiswerk opgaf, noemden we hem al een fascist', vertelde Arnon Grunberg weleens in een kranteninterview over zijn onbezonnen jeugd. Sindsdien gebruik ik 'fascist' wel vaker als koosnaampje. Jan Jambon is natuurlijk helemaal geen fascist. Of misschien wel - ik weet het eigenlijk niet. Die tomaat kwam niet van mij. Dat is niet mijn stijl. Ik was het voorval eigenlijk al vergeten toen ik de dag erna tegen de middag wakker werd. Ik begin er nog eens over omdat mij zowel op de opiniepagina's van De Standaard als op die van De Morgen uitgebreid de les werd gespeld. Schrijvers Joost Vandecasteele en Christophe Vekeman konden met hun verontwaardiging elders blijkbaar geen blijf. 'Door avonden als de Ultimas verliest men alle opgebouwde krediet bij bondgenoten in het publiek, waar zich ook rechtse stemmers bevinden', bezwoer Vandecasteele mij en de hele cultuursector in De Morgen. Terwijl ik Vekeman in De Standaard las, voelde ik zelfs de boze trilling in zijn stem. Hij ging net niet zover om mij zelf voor fascist uit te maken. Ik heb op een dinsdagavond blijkbaar niets beters te doen dan naar Brugge te treinen en daar voor wat heibel te zorgen, I know. Ik zou eigenlijk verder moeten schrijven aan het verhaal van mijn onuitgegeven romandebuut, dat ik nu probeer te herwerken tot televisiereeks, hoewel ik daar toch nooit subsidies voor zal krijgen. Maar hadden Vandecasteele en Vekeman de hele dag na de feiten werkelijk ook niets beters te doen dan aan zo'n tuttig opiniestuk te schrijven en vervolgens... ja, om wat te bereiken eigenlijk? Om volgend jaar zelf een cultuurprijs te krijgen van de Vlaamse regering? Als ik zo veel gedronken had als voor de uitreiking van de Ultimas, zou ik ze voor collaborateurs uitmaken, maar het is waarschijnlijk nog onnozeler dan dat. Vreemd ook dat uitgerekend Vandecasteele en Vekeman een opinie schreven die van Johan Verminnen had moeten komen. Laten zij zich - de ene draagt cowboylaarzen, de andere ziet eruit als een dakloze - niet graag voorstaan op hun streetcredibility? Blijkbaar heeft de tijd van hen schooljuffrouwen gemaakt.