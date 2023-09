Diamantsector reageert met ontsteltenis op Belgisch voorstel tegen Russische diamanten

Zestien voorname diamantfabrikanten reageren met ontsteltenis op het voorstel van premier Alexander De Croo aan de G7 waarbij Russische diamanten van de markt geweerd zouden worden. Dat schrijft de Financial Times en wordt uit goede bron bevestigd aan Belga.

Premier Croo vroeg dinsdagavond in New York aan de juwelensector om ‘de laatste stap te zetten’ om het succes van het diamantinitiatief te verzekeren. Tot nu toe zijn er geen sancties opgelegd aan Rusland voor diamanten uit dat land.

Maar het Belgische voorstel doet de wenkbrauwen fronsen bij zestien internationale spelers in de sector. De zestien verwijten, volgens een brief die de Financial Times kon inkijken, de Antwerpse diamantlobby niet voldoende ‘transparant, rekenplichtig en inclusief te zijn’.

België bleef lang terughoudend voor sancties, omdat het wereldcentrum voor de handel in ruwe en geslepen diamant zich op ons grondgebied bevindt. Er werd daarom gezocht naar een mechanisme om de diamanten te traceren en zo te voorkomen dat Russische edelstenen hun weg vinden naar de markten van de G7-landen (Verenigde Staten, Canada, Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Italië, Japan en de EU).

De Croo en de juwelenindustrie

Dat mechanisme is nu bijna klaar en dinsdag sprak premier De Croo de top van de juwelenindustrie toe in de residentie van de Belgische consul-generaal in New York. Hij riep de betrokken partijen op om het initiatief te voltooien. ‘Russische diamanten zijn het symbool geworden van oorlog en mensenrechtenschendingen’, benadrukte de premier. ‘Het systeem volledig transparant maken, vereist veel werk dat we samen moeten doen. Laten we deze laatste stap zetten om het systeem op 1 januari 2024 in te voeren.’

Het nieuwe traceerbaarheidsprotocol zou steunen op verschillende controlemechanismen, waaronder het Kimberley certificaat – het internationale certificeringssysteem dat in 2003 werd opgericht om de stroom van conflictdiamanten naar de wereldmarkt in te dammen – allemaal vergrendeld door Blockchain-technologie. Als het systeem succesvol is, zou het de Russische diamanten moeten uitbannen en hun waarde op de markt moeten verlagen ten gunste van diamanten uit het Afrikaanse continent.

De rol van Antwerpen

Nog volgens de Financial Times zit de Antwerp World Diamond Centre (AWDC) achter het voorstel. Dat werd door een goede bron uit de sector aan Belga bevestigd. AWDC verklaarde volgens de Financial Times ‘technisch advies’ te hebben gegeven aan de Belgische regering. Ook andere overheden, onder andere van de G7, zouden mee hebben gewerkt aan het voorstel. De zakenkrant citeert een Belgische overheidsmedewerker: ‘Dit is geen initiatief uit de industrie, maar vanuit de overheid’.

Ondertussen heeft ook het World Diamond Council een soortgelijk voorstel klaar. Volgens de Financial Times is het onduidelijk welke rol daarbij voor Antwerpen is weggelegd. In het Belgisch voorstel zou dan weer wel een centrale rol zijn weggelegd voor Antwerpen. De stad zou dan als ‘gatekeeper’ ingezet worden om de niet-Russische oorsprong te bepalen van stenen die in de G7-landen arriveren.

Volgens de bron in de sector die Belga sprak, benadeelt het Belgische voorstel iedereen in de industrie (spelers zoals De Beers, HRD en WDC, red.), behalve AWDC zelf.