Laat N-VA institutionele eisen vallen, dan betreden we een nieuw universum, zei Elio Di Rupo deze ochtend op de RTBF. Toch wil hij niet met N-VA regeren.

De PS leek deze ochtend even niet langer de deur te sluiten voor federale gesprekken met de N-VA als deze kunnen leiden tot een verhoging van de koopkracht en een versterking van de sociale bescherming, aldus Elio Di Rupo donderdag op Matin Première (RTBF).

Worden er pogingen ondernomen om een federale regering te vormen 'zonder dat er institutionele kwesties moeten behandeld worden, dan betreden we een heel nieuw universum', zei hij.

'Ik neem akte van de politieke realiteit sinds de verkiezingen. Ik stel geen exclusieven', zei Di Rupo donderdag op de radio.

Maar even later zette Di Rupo de puntjes op de i in een tweet. De PS wil niet regeren met N-VA.

Que ce soit clair : le PS ne souhaite pas gouverner avec la N-VA. — Elio Di Rupo (@eliodirupo) June 13, 2019

Tijdens de verkiezingscampagne sloot zowel de PS als de N-VA uit dat de twee partijen met elkaar zouden gaan regeren. Na 26 mei bleven de twee elk de grootste formatie in hun landsgedeelte: de N-VA in Vlaanderen, de PS in Franstalig België.

Ook PVDA slaat met deuren

De PS-voorzitter werd ook op Bel-RTL geïnterviewd, waar hem gevraagd werd naar de gesprekken over de vorming van een Waalse regering. Daar gaan die verder zonder de PVDA, die deze week de deur dichtsloeg. Toch blijft die deur volgens Di Rupo open staan. Hij was scherp voor de 'Hedebouw show' van Kamerlid Raoul Hedebouw, die ervoor gezorgd heeft dat het 'Politburo' van de PVDA, met voorzitter Peter Mertens, een beslissing genomen heeft die de kiezers van de partij, en misschien zelfs ook haar nieuwe verkozenen, niet wilden.

'Je krijgt de indruk dat je terug in de tijd van Stalin bent aanbeland', hekelde Di Rupo.

Welke partijen zouden kunnen toetreden tot de nieuwe Waalse regering, zei hij niet. Di Rupo wees wel op de sterke convergenties tussen de twintig voorstellen die Ecolo tijdens de gesprekken op tafel heeft gelegd en het partijprogramma van de PS. Maar die twee partijen beschikken samen niet over een meerderheid in het Waals Parlement en zouden dus minstens één extra partij aan boord moeten hijsen om een regering te vormen. Na het njet van zowel het CDH en de PVDA blijft enkel de MR over.

Tenzij PS en Ecolo een minderheidsregering vormen en daarvoor de nodige steun zouden zoeken in het parlement. Di Rupo wil naar eigen zeggen voor geen enkele democratische partij de deur dichtslaan. Hij herhaalde dat hij hoe dan ook een 'zo progressief mogelijk' regeerprogramma wil uitvoeren, maar dat er bij 'linkse mensen' een 'zeer grote rancune ten aanzien van de MR' bestaat. De reden? Onder het bestuur van de liberalen is het sociaal evenwicht in de samenleving verstoord geraakt, aldus Di Rupo.

Brussel

Zijn partij is ook in Brussel aan zet. Daar lijkt de PS met Ecolo en DéFI in zee te zullen gaan en de komende uren kunnen de gesprekken een versnelling hoger schakelen. 'De Brusselaars kunnen zeker vooruitgang boeken', aldus de PS-voorzitter, die eraan herinnerde dat elke entiteit in België over de autonomie beschikt om een regering te vormen.