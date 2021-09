Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) heeft twee maanden nadat het zuiden van het land zwaar getroffen werd door de overstromingen de federale regering opgeroepen om meer solidariteit te tonen.

Dat deed hij in een brief aan premier Alexander De Croo (Open VLD) , schrijft L'Echo donderdag.

'Gezien de omvang van het probleem vragen wij om solidariteit', aldus de minister-president.

In zijn brief vraagt Di Rupo de federale regering om een aantal hefbomen om Wallonië te helpen. Naast een financiële bijdrage wil hij dat de btw verlaagd wordt tot 6 procent voor de heropbouw van de woningen in de rampgebieden. Daarnaast vraagt hij om het overbruggingsrecht te verlengen.

Het antwoord van de premier wordt volgende week verwacht.

