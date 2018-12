Di Rupo: 'PS is niet uit op nieuwe verkiezingen'

Dat zei hij op de RTBF-radio.

'De huidige regering is een regering zonder legitimiteit, met een MR als gijzelaar van N-VA. Het is een regering in lopende zaken, al wil Charles Michel dat niet tonen', haalde de PS-voorzitter uit.

Beleid

De Franstalige socialisten zijn niettemin bereid aan de slag te gaan met de regering 'indien de regering haar beleid wijzigt' en terugkomt op 'asociale maatregelen'.

Di Rupo breekt een lans voor een nieuw sociaal pact, waarin de pensioenleeftijd opnieuw daalt tot 65 jaar en de btw op elektriciteit terug zakt naar 6 procent. 'In dat geval zal de regering een verantwoordelijke PS vinden.'

Marrakesh

Het discours van premier Michel in Marrakesh noemt Di Rupo 'theater'. 'De realiteit is dat N-VA een excuus heeft gezocht om geen kiezers aan Vlaams Belang te verliezen. Maar het is niet in Marrakesh dat de premier moet praten. Dat is hier', besloot de PS-voorzitter.