De overstromingen de voorbije dagen hebben in Wallonië 240 van de 262 gemeenten getroffen, in verschillende gradaties. Dat heeft Waals minister-president Elio Di Rupo zondag gezegd tijdens een bezoek aan Ensival, een deelgemeente van Verviers.

Di Rupo kwam in Ensival samen met zijn partijgenote uit de PS en Waals minister van Gezondheid Christie Morreale poolshoogte nemen van de schade die de overstromingen er veroorzaakten. 'Wat er is gebeurd, gaat het verstand te boven. En volgens de weerexperts was het totaal onvoorspelbaar', aldus nog de Waals minister-president.

Di Rupo loofde de golf van solidariteit na de ramp, maar riep de mensen ook op om geen meubels en kleren meer te geven. 'Wat de getroffenen nu nodig hebben, is geld. De stad heeft een rekening geopend en we roepen iedereen op die wil helpen en zich nuttig wil maken, om daar een gift op te storten', klonk het.

Di Rupo voegde nog toe dat de Waalse regering er alles aan zal doen om de mensen te helpen. Volgens de Waals minister-president zal de schade in de 'honderden miljoenen, mogelijk miljarden euro's' lopen. 'Er zal dus geld nodig zijn en veel organisatie', voegde hij toe.

