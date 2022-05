Di Rupo over nieuw Overlegcomité: ‘We gaan coronabarometer in slaapstand zetten’

‘We gaan de coronabarometer deactiveren of liever gezegd in een slaapstand zetten.’ Dat heeft Waals minister-president Elio Di Rupo donderdag gezegd bij de RTBF. Di Rupo bevestigt ook dat het de bedoeling is om morgen/vrijdag op het Overlegcomité de mondmaskerplicht op het openbaar vervoer te schrappen.

Het Overlegcomité tussen de verschillende regeringen van het land komt morgen/vrijdag om 14 uur samen om zich te buigen over de gezondheidssituatie en om te beslissen over mogelijke versoepelingen.

Sinds 7 maart staat de coronabarometer op code geel, het laagste niveau. Bijna alle maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, zijn opgeheven. Er geldt nog wel een mondmaskerplicht in de gezondheidszorg, bij apothekers en in het openbaar vervoer.

Volgens Waals minister-president Elio Di Rupo zal de coronabarometer ‘on hold’ gezet worden. Verder zal het volgens hem “niet langer nodig zijn om op het openbaar vervoer een mondmasker te dragen”.

‘Het zal wel nog aanbevolen worden als de afstand van 1,5 meter niet kan gegarandeerd worden’, aldus Di Rupo. Verder zou de verplichting in ziekenhuizen, bij huisartsen en bij de apotheek blijven. Het (tijdelijk) opheffen van de barometer zal vrijdag niet de enige beslissing zijn. ‘We werken aan een systeem voor het geval dat COVID terugkeert, misschien in de herfst’, aldus Di Rupo.