PS-voorzitter Elio Di Rupo en oud-minister-president Paul Magnette ronden woensdag een eerste consultatieronde met het oog op de vorming van nieuwe Waalse gewestregering en Franse gemeenschapsregering af.

Als grootste partij neemt de PS het voortouw in de zoektocht naar bestuursmeerderheden. Di Rupo en Magnette spraken vorige woensdag een eerste keer met vertegenwoordigers van MR en Ecolo. Maandag hadden ze een onderhoud met het cdH en PTB/PVDA. Dinsdag vatten Di Rupo en Magnette de dag in het Waalse parlement in Namen aan met een overleg met de vakbonden. In de namiddag gaat het naar Brussel, waar het PS-duo in het parlement van de Franse Gemeenschap omstreeks 15.00 uur een onderhoud heeft met DéFi-voorzitter Olivier Maingain.

Woensdagochtend ontvangen Di Rupo en Magnette in het Waalse parlement in Namen vertegenwoordigers van de Waalse werkgevers en in de namiddag peilt het duo naar de verwachtingen van het platform van milieuorganisaties Inter-Environnement Wallonie. Andere contacten zijn niet uitgesloten. Begin volgende week zullen Di Rupo en Magnette een tweede consultatieronde met de politieke partijen op gang fluiten.