Vlaams informateur Bart De Wever pikt deze week wellicht de draad van Vlaamse formatiegesprekken opnieuw op. Begin juli zette De Wever die Vlaamse formatie op pauze in afwachting van meer duidelijkheid op federaal niveau. Intussen heeft N-VA naar verluidt een aantal signalen gekregen die een doorstart van de Vlaamse formatie mogelijk maken. Alvast het Vlaams Belang heeft een uitnodiging gekregen voor een 'gesprek later deze week'.

Even terugspoelen naar begin juli. Toen zette Vlaams informateur Bart De Wever de Vlaamse formatiegesprekken 'on hold' in afwachting van meer duidelijkheid op federaal niveau. De N-VA wilde onder meer garanties van Open Vld en CD&V dat zij niet in een 'anti-Vlaamse federale regering' - een federale regering zonder Vlaamse meerderheid - zouden stappen.

We zijn intussen een maand later en de koninklijke informateurs zijn erin geslaagd PS en N-VA aan één tafel te brengen en een eerste keer aan elkaar te laten snuffelen. Daarnaast hebben verschillende liberale kopstukken, zoals Patrick Dewael en Vincent Van Quickenborne, zich afgezet tegen een paarsgroene piste op federaal niveau en hebben verschillende CD&V'ers, zoals bijvoorbeeld Pieter De Crem en Hendrik Bogaert, zich duidelijk uitgesproken tegen een deelname aan een federale regering zonder Vlaamse meerderheid.

Allemaal elementen die ervoor zorgen dat N-VA de draad voor de Vlaamse formatiegesprekken normaal gezien opnieuw zal opnemen. De Wever zou dus zijn gesprekken met CD&V, Open Vld en sp.a hervatten. Ook Vlaams Belang wordt opnieuw uitgenodigd. Die partij zit naar verluidt 'later deze week' opnieuw aan tafel met De Wever.