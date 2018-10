Dewinter op de koffie bij De Wever om rechtse coalitie in Antwerpen gedoogsteun te bieden

In Antwerpen is de tweede dag van informatiegesprekken aangebroken waarbij burgemeester en N-VA-lijsttrekker Bart De Wever de lijsttrekkers van alle andere partijen ontvangt met het oog op een nieuwe coalitie. Filip Dewinter (Vlaams Belang) kwam als eerste langs en verklaarde verschillende voorstellen te zullen doen om een eventuele rechtse meerderheid te steunen. Eén daarvan is gedoogsteun aan N-VA.

Dewinter wees erop dat N-VA en Vlaams Belang een meerderheid van de Antwerpse kiezers vertegenwoordigen en stelde dat De Wever daar gebruik van moet maken. 'We hebben in 2012 niet de socialisten langs de voordeur buitengedragen om vandaag de socialisten of de groenen langs de achterdeur weer binnen te laten', aldus Dewinter. 'Ik wil met Vlaams Belang een rechtse coalitie steunen. Dat kan door deel te nemen aan het beleid, maar dat is weinig realistisch. Een tweede optie is gedoogsteun, mits een immigratiestop, maar ook dat is niet evident. Het kan echter ook via een soort gentlemen's agreement. Die drie voorstellen leg ik voor aan Bart De Wever.'

Bij het buitenkomen herhaalde Dewinter zijn voorstellen. Het 'gentlemen's agreement' zou inhouden dat Vlaams Belang bereid is om zonder verdere voorwaarden een krappe meerderheid van N-VA, CD&V en Open Vld te laten functioneren bij afwezigheid van een of meerdere gemeenteraadsleden. Vlaams Belang lijkt de lat op die manier wel erg laag te leggen om toch maar te voorkomen dat Groen of SP.A tot de coalitie zou toetreden. 'De linkse partijen sturen aan op onbestuurbaarheid, maar daar willen wij niet aan meewerken', stelt Dewinter.

De piste van de gedoogsteun heeft De Wever maandag in het kopstukkendebat op Eén alvast categoriek van de hand gewezen. 'Je moet volslagen gek zijn om in de grootste stad en de belangrijkste economische motor van Vlaanderen te besturen met gedoogsteun van extreemrechts. Ze koppelen er trouwens de voorwaarde van een immigratiestop aan vast, waar geen wettelijke basis voor is', aldus De Wever. Volgens de N-VA-voorzitter is het ook onmogelijk om dat aan buitenlandse investeerders te verantwoorden. 'Je moet je voorstellen dat je de belangrijkste investering in de petrochemie in de laatste 20 jaar in Europa naar Antwerpen wil halen en dat je dan aan die mensen moet uitleggen dat je met mensen zit die bevriend zijn met Gouden Dageraad en die op de koffie gaan met Assad.'