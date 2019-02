Dewinter niet vervolgd in Chinese spionagezaak

In november bracht Het Laatste Nieuws uit dat Dewinter jarenlang als adviseur gewerkt heeft voor een vzw die door Staatsveiligheid beticht wordt van spionageactiviteiten voor de Chinese overheid.

Filip Dewinter ontkende de samenwerking niet, maar wist naar eigen zeggen niks over mogelijke spionage. 'Het parket volgt mij daar nu in en stelt dat ik geen enkel strafbaar feit heb gepleegd', zegt de Vlaams Belanger.

Het parket kwam tot die conclusie na een onderhoud met Staatsveiligheid.

Het federaal parlementslid heeft nu zelf twee klachten ingediend. Eén voor laster en eerroof en één wegens schending van beroepsgeheim. 'Want het is niet normaal dat belangrijke informatie van de Staatsveiligheid zomaar in de krant belandt.'

De afgelopen maanden is Dewinter wel tot het besef gekomen dat hij mogelijk te lichtzinnig is omgesprongen met het werk dat hij voor de Chinese vzw deed. 'Misschien heb ik te veel vertrouwen gehad in die mensen. Ik zag het als een opportuniteit om in contact te komen met interessante mensen uit de Chinese culturele en zakelijke wereld.'