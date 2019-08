Vlaams Belang-kopstuk Filip Dewinter vindt dat N-VA-voorzitter Bart De Wever nu 'eindelijk duidelijkheid moet bieden' over de Vlaamse formatie.

Vlaams Belang-kopstuk Filip Dewinter vindt dat N-VA-voorzitter Bart De Wever nu 'eindelijk duidelijkheid moet bieden' over de Vlaamse formatie. Dat zei hij vrijdag in De Ochtend op Radio 1. Dewinter hoopt dat de formateur voor een rechtse coalitie met Vlaams Belang kiest. 'De Wever mag zich niet laten chanteren door het olijke duo Beke en Rutten, die de verkiezingen hebben verloren.'

Donderdagavond ging een delegatie van Vlaams Belang langs bij N-VA-voorzitter en Vlaams formateur Bart De Wever. Na afloop van die ontmoeting bleef het stil bij N-VA. De partijtop zou ook de andere mogelijke coalitiepartners al gesproken hebben en daarna tot 's avonds laat overlegd hebben over de volgende stappen in de formatie, al wilde de partij dat voorlopig niet bevestigen. Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken wilde donderdagavond niet kwijt wat de Vlaamse formateur hem precies had verteld, maar bleef wel aandringen op regeringsdeelname.

Vlaams parlementslid Filip Dewinter herhaalde die boodschap vrijdag nog eens in De Ochtend op Radio 1. 'Iedereen gaat ervan uit dat het zonder ons zal zijn, maar daar ben ik nog niet zo zeker van. Als De Wever het been stijf houdt is er nog een autostrade die leidt naar regeringsdeelname voor Vlaams Belang en naar een democratische regering die de winnaars aan de macht brengt.'

Volgens het Antwerpse VB-kopstuk laat N-VA momenteel 'te veel onduidelijkheid bestaan'. 'CD&V en Open Vld zitten in een zetel en kunnen gewoon wachten tot Vlaams Belang eraf gereden wordt. De Wever kan het olijke duo Rutten en Beke op de knieën dwingen als verliezers van de verkiezingen', vindt hij. 'De Wever moet zeggen: het is met N-VA of zonder Vlaams Belang, en ze dan desnoods zelf maar laten proberen om een linkse regering te vormen met de groenen en links. De volgende 24 uur zullen cruciaal zijn.'

Verwacht wordt dat N-VA nog voor het einde van de week beslist met wie ze in zee gaat. Een coalitie met Vlaams Belang ligt moeilijk, zeker omdat beide partijen samen niet aan een meerderheid komen. De andere mogelijke coalitiepartners blijven erbij dat ze niet met extreemrechts in een regering stappen. De voorbije dagen circuleerde daarom de Bourgondische optie, een coalitie met N-VA, Open Vld en SP.A en een afspiegeling van De Wevers eigen bestuursploeg in Antwerpen. Die combinatie zou ook federaal wat kunnen opleveren, met MR en PS aan Franstalige kant.

Maar de Bourgondische coalitie heeft een zeer nipte meerderheid in het Vlaams parlement en ligt bovendien ideologisch moeilijker dan de voortzetting van de Zweedse coalitie, met christendemocraten in plaats van socialisten.