Kamervoorzitter Patrick Dewael heeft beslist de teksten over de versoepeling van de abortuswet 'onmiddellijk' naar de Raad van State te sturen. Dat heeft de Open VLD-politucus dinsdag laten weten. De Raad van State heeft nu dertig dagen de tijd om een advies te formuleren, waarna het wetsvoorstel besproken zal kunnen worden in de plenaire vergadering.

Het wetsvoorstel wil de termijn voor abortus optrekken van twaalf tot achttien weken. De verplichte bedenktijd zou verlaagd worden van zes dagen naar twee dagen en abortus zou volledig uit de strafwet worden gehaald. Die versoepelde abortuswet werd vrijdag al goedgekeurd door de Kamercommissie Justitie. Een meerderheid van socialisten, groenen, liberalen, PVDA en DéFI schaart zich achter de teksten. N-VA, CD&V en Vlaams Belang zijn tegen het voorstel.

De tegenstanders van de versoepeling hadden eerder al aangekondigd dat ze naar de Raad van State zouden stappen om advies te vragen over de teksten. Daardoor zou de behandeling van de tekst in de plenaire Kamer langer op zich laten wachten.

Maar om niet te veel vertraging op te lopen, heeft de kamervoorzitter beslist om 'onmiddellijk' het advies van de Raad te State in te winnen, zo laat Dewael weten in een mededeling. Dat gebeurt 'met het oog op de ordentelijke bespreking in de plenaire vergadering en gezien het belang van deze wetgeving'.

'Er is immers ook reeds een voldoende grote minderheid in de Kamer vragende partij voor dergelijk advies', zegt Dewael. 'De plenaire vergadering kan dan na ontvangst van het advies overgaan tot een finale bespreking en stemming.'