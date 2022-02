Speurders van de federale gerechtelijke politie zijn dinsdag binnengevallen op 49 adressen in België en hebben daarbij dertig personen opgepakt die verdacht worden van internationale drughandel. Dat meldt het federaal parket.

In zeven andere Europese landen vonden dinsdag ook meer dan honderd huiszoekingen plaats. Volgens het federaal parket gaat het om een Oost-Europese misdaadbende die banden zou hebben met de georganiseerde misdaad in Latijns-Amerika en Zuid-Europa. Bij de huiszoekingen in België werden onder meer wapens, cocaïne, geld, luxehorloges, diamanten en voertuigen in beslag genomen.

Het onderzoek ging in september 2020 van start toen bij een huiszoeking in een garagebox in het Brusselse een grote hoeveelheid aceton werd aangetroffen, naast meerdere en nagemaakte kleding van de geïntegreerde politie. Het federaal parket opende daarop een dossier, dat onder leiding kwam te staan van een Brusselse onderzoeksrechter. Dat onderzoek bracht volgens het federaal parket een criminele organisatie aan het licht waarvan de leden veelal uit Oost-Europa afkomstig waren en in het Brusselse woonden, maar ook haar uitvalsbasissen had in de regio Antwerpen, voornamelijk in de buurt van de haven. Ook waren er banden met Zuid-Europese onderdanen uit het Limburgse maffiamilieu.

De organisatie zou cocaïne die met containers aankwam in de havens van Antwerpen en Rotterdam verder transporten naar andere Europese landen, onder meer Italië en Spanje. Daarvoor werden verschillende middelen gebruikt, zowel voertuigen met verborgen ruimtes als transportbedrijven, vracht- of privé-vliegtuigen, maar ook containervervoer via de havens van Le Havre en Hamburg.

In Spanje liep ook al een onderzoek naar dezelfde organisatie zodat een Joint Investigation Team werd opgericht, dat onder de vleugels van Eurojust en Europol werd uitgebreid tot verschillende andere Europese landen.

Nadat in maart 2021 de versleutelde communicatie van het SKY ECC-netwerk kon gekraakt worden, stootten de speurders in die berichten op nog een schat aan informatie, waardoor het dossier veel grotere proporties aannam, aldus het federaal parket. Zo werden contacten vastgesteld in verschillende Zuid-Amerikaanse landen, meer bepaald Brazilië, Ecuador, Colombia, Peru, Bolivia, en Paraguay.

In België vonden 49 huiszoekingen plaats: dertig in het Brusselse, één in Sint-Pieters-Leeuw, één in Sint-Niklaas en zeventien in het arrondissement Antwerpen. Daarbij pakte de politie dertig verdachten op, die binnen de 48 uur voor de onderzoeksrechter zullen geleid worden. In Spanje, Italië, Duitsland, Kroatië en Nederland voerden de nationale politiediensten een zestigtal huiszoekingen uit, waarbij ze voorlopig een tiental personen arresteerden.

Nieuwe vormen van criminele organisaties

Volgens het federaal parket geeft het dossier een overzicht van de nieuwe vormen van criminele organisaties, hun werkwijzes en de manier waarop ze zich organiseren. 'Het gaat niet langer uitsluitend om organisaties die familie- of clan gebaseerd zijn, maar het zijn joint ventures die, naar het model van klassieke handelsvennootschappen, worden gevormd naar gelang van de behoeften van de organisaties', klinkt het. 'Daarbij worden vaardigheden uitgewisseld, zoals bijvoorbeeld 'koks' die overkomen uit Zuid-Amerika, maar worden ook netwerken gevormd waar iedereen zijn steentje bijdraagt naar gelang van zijn vakgebied, of dat nu productie, vervoer, verwerking of distributie is. De enige gemeenschappelijke drijfveer is de optimalisatie van kosten en winst.'

Ook het gedrag van de leiders van criminele organisaties is aan het veranderen, aldus nog het federaal parket: 'Zij investeren in veilige activa zoals onroerend goed, legale bedrijven, enz. In steeds meer dossiers worden ook cryptoportefeuilles aangetroffen, ook in dit dossier. Dit is een opkomende trend die van nabij moet worden gevolgd en die de digitalisering en de moderniteit van criminele organisaties aantoont.'

