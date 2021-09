Staatssecretaris voor Relance Thomas Dermine (PS) stelt een solidariteitsfonds van 1,2 miljard voor om de schade aan cruciale infrastructuur door de overstromingen van midden juli te herstellen. De helft daarvan is voor rekening van de federale overheid. Dat schrijven de kranten van Mediahuis en Sudpresse, en Le Soir maandag.

Twee maanden na de ramp wordt de totale schade op ongeveer 4 miljard euro geschat, waarvan 123 miljoen euro in Vlaanderen (Limburg) en liefst 3,9 miljard euro in Wallonië. Het Waals Gewest sprokkelde al voor 2,5 miljard euro aan middelen bij elkaar, onder meer via een renteloze lening van 1 miljard euro bij de verzekeringssector.

Maandag legt Dermine een plan voor federale solidariteit voor aan de regering. 'Het gaat hier niet om het herstellen van woningen of de kosten van de hulpverlening, maar heel precies om de heropbouw van cruciale infrastructuur van nationaal belang. Denk aan de schade aan waterwegen, bruggen, energie- en telecomvoorzieningen, ziekenhuizen, scholen, ...', zo citeert onder meer De Standaard de staatssecretaris.

Dat deel van de schade komt in totaal op bijna 1,2 miljard euro. Dermine stelt een fonds voor waarbij de inspanningen gelijk verdeeld worden tussen de federale overheid en de gewesten. 'De federale regering stort dus 600 miljoen in dat fonds, en de gewesten ook', luidt het. 'De gewesten moeten dan zelf beslissen hoe ze de verdeling van "hun" 50 procent doen. Maar voor Vlaanderen lijkt me dat niet meer dan 1 procent te zullen worden, voor de rest moet Wallonië instaan.'

Zowel de duur van het fonds - maximaal vijf jaar - als de projecten moeten duidelijk afgebakend zijn, aldus nog Dermine.

