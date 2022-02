Vicepremier Pierre-Yves Dermagne heeft maandag het contract van Patrick Vercauteren Drubbel, de commissaris-generaal van het Belgisch paviljoen op de Wereldtentoonstelling van Dubaï, met onmiddellijke ingang beëindigd. Dat schrijft Le Soir dinsdag.

De topman van het Belgisch paviljoen was in opspraak gekomen na incidenten rond het niet-naleven van de coronaregels. Zo werd hem verweten dat hij enkele weken geleden - na het afleggen van een positieve coronatest - toch op de terreinen van de Wereldexpo aan de slag ging.

Er kwam ook kritiek op de manier waarop het koninklijke bezoek aan de expo was georganiseerd. Zo was de lijst met genodigden onvolledig en versnipperd en werd die lijst ook maar gedeeltelijk of te laat doorgespeeld.

Le Soir verwijst ook naar een 'diplomatiek incident' waar men in Brussel op is aangespoken door een ander land.

Het beheerscomité van Belexpo, dat instaat voor de deelname van België aan internatonale tentoonstellingen, komt volgens Le Soir vrijdag samen om een nieuwe tijdelijke commissaris-generaal aan te duiden. Die interim-topman moet dan de Wereldexpo in Dubaï mee afsluiten en nadien ook instaan voor de deelname aan de Wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade in april in het Nederlandse Almere.

Het Belgisch paviljoen op de Wereldtentoonstelling 2020 in Dubai. © Belga

