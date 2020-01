Van alle Europese lidstaten maakte België vorig jaar het meest gebruik van de ondersteuning van het Europese grensbewakingsagentschap Frontex voor de - al dan niet vrijwillige - terugkeer van mensen die illegaal in ons land verbleven. Dat blijkt uit cijfers van het kabinet van minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD). Ongeveer een derde van alle terugkeerders op de zogenaamde Frontex-vluchten, was afkomstig uit ons land.

De migratiediensten van de Europese landen kunnen een beroep doen op het Europese grens- en kustwachtagentschap Frontex om de terugkeer van wie illegaal in het land verblijft, te regelen. Frontex betaalt de vliegtuigtickets, en komt ook tussen in andere kosten. Voor gedwongen terugkeer doet het Europese agentschap dat al langer, maar sinds vorig jaar kan het ook voor wie vrijwillig teruggaat naar eigen land.

Van alle lidstaten maakte België het meest gebruik van die Frontex-steun. Ons land kon rekenen op ongeveer 2,5 miljoen euro voor de vluchten van 1.540 mensen, van wie er 28 vrijwillig terugkeerden. Het overgrote merendeel - 1.279 mensen - ging zonder escorte aan boord, 233 moesten wel tot in het land van oorsprong begeleid worden.

In totaal was ongeveer een derde van alle terugkeerders op een Frontex-vlucht afkomstig uit ons land, verduidelijkt het kabinet-De Block. Een verklaring is niet meteen voorhanden, klinkt het daar. 'Maar voor ons is het een efficiënte manier van werken, en er komen daardoor natuurlijk middelen vrij voor andere prioriteiten.'

'De gedwongen terugkeer blijft het sluitstuk van ons streng en humaan asiel- en migratiebeleid', benadrukt De Block. De minister blijft ook werken aan terugkeerakkoorden met verschillende landen van oorsprong. Op dit moment zijn er gesprekken gaande met Angola, Kirgizië, Tadzjikistan, Vietnam, Algerije, Niger en Senegal. Ook met Turkije wordt - samen met de rest van de EU - onderhandeld, net als met Vietnam, maar dan samen met Nederland en Luxemburg.

