Deontologische commissie wil eerst meer duidelijkheid over zaak-Dewinter

De deontologische commissie van het Vlaams Parlement wil meer informatie over het rapport dat de Staatsveiligheid zou hebben opgesteld over een levering van mondmaskers aan Vlaams Belang-parlementslid Filip Dewinter via Chinese tussenpersonen. Tot zo lang wordt de klacht van Mieke Schauvliege (Groen) niet verder behandeld.

Groen-fractieleidster Schauvliege diende vorige week een klacht in bij de deontologische commissie van het Vlaams Parlement over Filip Dewinter en zijn vermeende contacten met de Chinese spion Shao Changchung. Over de banden tussen die twee lekte in 2018 al een rapport van de Staatsveiligheid uit, maar toen bleek er van strafbare feiten geen sprake.

Uit een nieuwe nota van de veiligheidsdiensten zou nu echter blijken dat Dewinter via Changchun in 2020 aan 10.000 mondmaskers zou zijn geraakt. De Vlaams Belanger zelf ontkent dat.

Het dossier werd donderdag een eerste keer behandeld in de Commissie. Die vergadering duurde naar verluidt een uurtje en moest vooral beslissen of de klacht van Schauvliege al dan niet ontvankelijk is. Maar de commissie kon die knoop nog niet doorhakken. Ze wil eerst antwoord op twee vragen: bestaat er effectief een rapport van Staatsveiligheid over de zaak, en kan de commissie dat rapport inkijken? Tot nog toe moet het Vlaams Parlement het immers doen met de informatie die in de media verscheen over de zaak.

Als de klacht ontvankelijk zou zijn kan de deontologische commissie de betrokkenen – zoals Schauvliege en Dewinter – horen en nadien beslissen over de eventuele gevolgen. De commissie heeft daar volgens het reglement tot 3 maart de tijd voor.

Wat zijn de mogelijke gevolgen voor Dewinter?

De deontologische commissie kan Dewinter in principe een blaam geven. Concrete gevolgen heeft zo’n officiële berisping niet, maar het is wel vrij uitzonderlijk. De laatste dateert van 2005, toen de liberaal Jaak Gabriëls een blaam kreeg omdat hij aan de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij zou hebben gevraagd om een gezin uit Bree voorrang te geven bij de toekenning van een sociale woning.

Later behandelde de deontologische commissie nog klachten tegen toenmalig kandidaat-sp.a-voorzitter John Crombez, in 2015, en tegen N-VA-Parlementslid Kris Van Dijck, in 2019. De klacht tegen die laatste bleek onontvankelijk, Crombez maakte volgens de commissie dan weer geen fout door een jeugdrechter te contracteren over een dossier van intrafamiliaal geweld.