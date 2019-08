Denderleeuw geeft langdurige inwoners voorrang bij toewijzing sociale woningen

Denderleeuw zal bij de toewijzing van sociale woningen voorrang geven aan inwoners die al langer in de gemeente wonen. Het relatief hoge aanbod in Denderleeuw zorgt voor bijkomende vraag uit de regio. Het gemeentebestuur weigert nieuwe sociale woningen bij te bouwen en vraagt de toekomstige Vlaamse regering op te treden als steden of gemeenten in onvoldoende sociale huisvesting voorzien.

Denderleeuw wil met een nieuw toewijzingsreglement de druk op zijn sociale huisvesting verlichten, afkomstig van nieuwkomers uit de Brusselse rand en andere steden en gemeenten in de regio. De gemeente heeft al sinds 2018 het bindend sociaal objectief gerealiseerd, dat het minimale aantal sociale woningen tegen 2025 omschrijft. Maar de vraag is ook gestegen door het tekort aan sociale woningen in andere Oost-Vlaamse steden en gemeenten, zoals Aalst of Ninove. 'We hebben onze verantwoordelijkheid genomen', zegt schepen van Sociale Huisvesting Jan De Nul (CD&V). 'Het kan niet de bedoeling zijn dat wij het OCMW van de hele regio worden.' De gemeente voert een toewijzingsreglement in dat inwoners voorrang geeft op basis van het aantal jaren dat ze al in Denderleeuw, of een deelgemeente, wonen. Ook wie werkt, schoolgaande kinderen heeft of mantelzorg verleend aan een persoon die woont in de gemeente, krijgt een betere plaats op de wachtlijst. Lees ook: 'Overheidsdiensten moeten véél minder efficiënt zijn'