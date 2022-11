Demir wil donderdag knoop doorhakken over Ventilus

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) wil het Ventilus-dossier donderdag agenderen op de ministerraad van de Vlaamse regering. Volgens de N-VA-minister kan de knoop in het heikele dossier doorgehakt worden. Bij CD&V is te horen dat men de bespreking van het dossier niet uit de weg zal gaan.

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) wil het Ventilus-dossier donderdag agenderen op de ministerraad van de Vlaamse regering. Volgens de N-VA-minister kan de knoop in het heikele dossier doorgehakt worden. Bij CD&V is te horen dat men de bespreking van het dossier niet uit de weg zal gaan.

Na het nieuwe rapport van de Duitse expert Dirk Westermann is het voor regeringspartijen Open VLD en N-VA duidelijk: het Ventilus-project in West-Vlaanderen moet bovengronds omdat dit gewoon de enige werkbare oplossing is. Minister Demir wil het dossier donderdag alvast agenderen op de eerstvolgende ministerraad. Volgens de N-VA-minister is het dossier rijp voor een beslissing. Het gaat om een beslissing over het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP), waarin in grote lijnen wordt vastgelegd waar de nieuwe hoogspanningslijn komt, en de compensatieregeling voor wie zou willen verhuizen omdat zijn woning of bedrijf er te dicht bij ligt.

Of er donderdag ook al meteen knopen worden doorgehakt, is nog onzeker. Veel hangt af van de houding van CD&V. Die partij laat verstaan dat ze het gesprek wil aangaan. Eerder had viceminister-president Hilde Crevits al laten verstaan dat de discussie gesloten zou zijn als nieuw onderzoek opnieuw zou aantonen dat de hoogspanningslijn niet ondergronds kan. Minister Crevits zelf keert pas volgende week terug en zal er dus donderdag nog niet bij zijn.

CD&V telt verschillende burgemeesters in de betrokken West-Vlaamse gemeenten. Die burgemeesters, die zich in het verleden hebben verzet tegen de bovengrondse piste, krijgen woensdag de kans om in gesprek te gaan met de Duitse expert. Dan zal wellicht blijken of de burgemeesters hun verzet tegen een bovengrondse lijn voortzetten.

Betrokken burgemeesters beraden zich over gezamenlijk standpunt rond Ventilus-rapport

De betrokken burgemeesters in het Ventilus-dossier willen een gezamenlijk standpunt vormen rond het nieuwe Ventilus-rapport. De CD&V-burgemeesters zitten sinds dinsdagmorgen samen om tot een standpunt te komen. Maandagavond toonde het rapport van de Duitse expert Dirk Westermann volgens minister Bart Somers (Open VLD) aan dat enkel de bovengrondse optie voor de hoogspanningslijn haalbaar is.

De betrokken burgemeesters, van wie het grootste deel CD&V-burgemeesters, zijn woensdag uitgenodigd voor de verdere toelichting van het rapport met expert Dirk Westermann. De meeste burgemeesters wachten dat overleg af voor ze zich uitspreken over het rapport.

De burgemeester van Ledegem Bart Dochy gaf wel al kort een reactie op het radionieuws dinsdagmorgen. “Wij hebben nog een aantal vragen en die willen wij eerst beantwoord zien voor we een definitief standpunt innemen. Het rapport zegt niet dat een ondergronds alternatief niet kan. Er staat dat het een technologisch bijzondere uitdaging is en dat vandaag de nodige elementen om dit te doen niet voorhanden zijn. Maar technologie evolueert elke dag en Ventilus zal morgen niet gerealiseerd worden.”

De CD&V-burgemeesters hielden dinsdagmorgen ook een overleg om de standpunten te bespreken. Na toelichting van Westermann willen de betrokken burgemeesters tot een gezamenlijk standpunt komen.