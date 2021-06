Mochten de metingen naar PFOS in de bodem rond het bedrijf 3M in Zwijndrecht slechte resultaten opleveren, dan wil Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) het Amerikaanse bedrijf laten opdraaien voor de saneringskosten. Ze trekt daarbij een parallel naar de sanering van de historische verontreiniging die jaren geleden grotendeels op kosten van Nyrstar is gebeurd.

Indien de resultaten van de metingen die momenteel plaatsvinden niet goed zijn, 'dan zullen we doortastend moeten optreden. We zullen de inwoners van Zwijndrecht niet in de steek laten', verklaarde minister Demir maandag in Terzake op Canvas.

Ze herinnerde aan de sanering die Nyrstar indertijd in Limburg heeft uitgevoerd. Daar konden mensen in een straal van 9 kilometer rond het bedrijf vervuilde grond laten afgraven, grotendeels op kosten van Nyrstar, legde Demir uit. 'Dat duurt wel even, maar de boel wordt wel opgekuist. Waarom zouden we dat principe niet in Zwijndrecht toepassen?'

'De vervuiler betaalt'

Om die rekening te betalen, kijkt de minister naar het bedrijf 3M. 'Het principe is dat de vervuiler betaalt. Dat staat zo ook in het Bodemdecreet. Het is 3M die een verplichting heeft ten aanzien van de gemeenschap'" Ze merkt daarbij op dat 3M in de Verenigde Staten 'miljardenclaims aan het been heeft', net omwille van PFOS-vervuiling.

Of dat haalbaar is, zal volgens Vooruit-parlementslid Hannes Anaf nog moeten blijken. Volgens Anaf, die met bijna zekerheid de onderzoekscommissie in het Vlaams parlement die vrijdag start zal voorzitten, is tot nu toe in het dossier gebleken dat de vervuiler absoluut niet betaalt. 'Ik hoop dat de minister dat kan hardmaken. Ze wil de mensen van Zwijndrecht niet in de steek laten? Dat is exact wat tot nu toe gebeurd is', zei hij in het Canvas-programma.

Beveren

In het nabijgelegen Beveren zijn de eerste resultaten van de stalen al bekend. Volgens het gemeentebestuur is overal PFOS teruggevonden, maar zijn de bodemsaneringsnormen voor woongebied momenteel niet overschreden. De normen voor agrarisch gebied en natuurgebied zijn dat wel. (Belga)

Indien de resultaten van de metingen die momenteel plaatsvinden niet goed zijn, 'dan zullen we doortastend moeten optreden. We zullen de inwoners van Zwijndrecht niet in de steek laten', verklaarde minister Demir maandag in Terzake op Canvas. Ze herinnerde aan de sanering die Nyrstar indertijd in Limburg heeft uitgevoerd. Daar konden mensen in een straal van 9 kilometer rond het bedrijf vervuilde grond laten afgraven, grotendeels op kosten van Nyrstar, legde Demir uit. 'Dat duurt wel even, maar de boel wordt wel opgekuist. Waarom zouden we dat principe niet in Zwijndrecht toepassen?'Om die rekening te betalen, kijkt de minister naar het bedrijf 3M. 'Het principe is dat de vervuiler betaalt. Dat staat zo ook in het Bodemdecreet. Het is 3M die een verplichting heeft ten aanzien van de gemeenschap'" Ze merkt daarbij op dat 3M in de Verenigde Staten 'miljardenclaims aan het been heeft', net omwille van PFOS-vervuiling.Of dat haalbaar is, zal volgens Vooruit-parlementslid Hannes Anaf nog moeten blijken. Volgens Anaf, die met bijna zekerheid de onderzoekscommissie in het Vlaams parlement die vrijdag start zal voorzitten, is tot nu toe in het dossier gebleken dat de vervuiler absoluut niet betaalt. 'Ik hoop dat de minister dat kan hardmaken. Ze wil de mensen van Zwijndrecht niet in de steek laten? Dat is exact wat tot nu toe gebeurd is', zei hij in het Canvas-programma. In het nabijgelegen Beveren zijn de eerste resultaten van de stalen al bekend. Volgens het gemeentebestuur is overal PFOS teruggevonden, maar zijn de bodemsaneringsnormen voor woongebied momenteel niet overschreden. De normen voor agrarisch gebied en natuurgebied zijn dat wel. (Belga)