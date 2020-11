Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) maakt 4 miljoen euro vrij om de jeugdverblijfcentra, zorgverblijven en jeugdhostels door de tweede golf van de coronacrisis te loodsen.

Bij de eerste golf van de coronacrisis heeft de Vlaamse regering al eens extra middelen uitgetrokken om de sector van het sociaal en jeugdtoerisme te ondersteunen.

Met de nieuwe maatregelen in de strijd tegen de tweede coronagolf hebben de jeugdverblijfcentra, de zorgcentra en jeugdhostels nood aan bijkomende steun. De jeugdverblijfcentra en zorgverblijven hadden voor het najaar al gerekend op een erg lage bezettingsgraad, maar door de verstrengde maatregelen liggen de cijfers in de praktijk nog lager.

Ook bij de jeugdhostels zijn de verwachtingen voor het najaar pessimistisch. Hun verlies wordt geschat op 1 miljoen euro.

'Om de jeugdverblijfcentra door de eerste golf te loodsen, hebben we voor de periode van maart tot augustus al 12,8 miljoen euro steun gegeven. Voor deze tweede lockdown in het najaar trekken we daar bovenop 4 miljoen euro uit via Toerisme Vlaanderen', zegt minister Demir.

