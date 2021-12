THV Rekin, een consortium van vier grindbedrijven, mag tot 2033 ruim 7 miljoen m3 aan 'niet verontreinigde grond' in een Maasplas in Kinrooi storten. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft daarvoor een vergunning afgeleverd. Nochtans verzet de gemeente Kinrooi zich hevig en vernietigde de Raad van State begin dit jaar een identiek plan. Dat bericht Het Belang van Limburg dinsdag.

Concreet gaat het om de definitieve opslag van 'vreemde gronden' die bijvoorbeeld vrijkomen bij grote infrastructuurwerken. In die context wordt het Antwerpse Oosterweelproject genoemd. 'We worden de komende jaren met grote grondoverschotten uit vele openbare werken geconfronteerd', motiveert Demir haar besluit. Met het PFOS-schandaal in het achterhoofd vreest de gemeente Kinrooi echter dat er straks vervuilde gronden in de Maasplas terecht kunnen komen. Vandaag wordt de plas niet alleen gebruikt voor zandwinning, maar ook voor recreatie en de irrigatie van 2.500 hectare landbouwgrond. De gemeente trekt opnieuw naar de Raad van State.

