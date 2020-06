'Zich nu wenden tot de toeristische sector, is wat mij betreft een gemakkelijkheidsoplossing.' Dat zegt Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) in antwoord op een vraag van Kristof Slagmulder (Vlaams Belang) over de opvang van asielzoekers.

Volgens Vlaams Belanger Slagmulder 'heerst er bij Recread, de Vlaamse beroepsvereniging voor uitbaters van campings, vakantieparken en kampeerterreinen, ongenoegen over de kennelijk nogal intimiderende en verbaal gespierde telefonische benadering van Fedasil, in zijn zoektocht naar dringende tijdelijke opvang voor asielzoekers'

'Verschillende rapporten van Recread geven aan dat Fedasil de sector onder druk probeert te zetten in een zoektocht naar dringende opvang voor asielzoekers. Naar Recread verneemt van de betrokken ondernemers zou bijna de indruk gewekt worden dat 'niet meewerken wel eens gevolgen zou kunnen hebben'.'

Zuhal Demir is op de hoogte van de klachten, zegt ze. Ze heeft federaal minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) een brief gestuurd waarin ze zegt dat het onaanvaardbaar is, als er bij het zoeken naar capaciteit zou zijn geïntimideerd.

Demir vindt dat Fedasil sinds de asielcrisis de nodige tijd heeft gehad om opvangcapaciteit te zoeken en zich dus niet meer tot de toeristische sector zou moeten wenden. 'Voor de goede orde bevestig ik nogmaals dat de keuze om al dan niet op de vraag van Fedasil in te gaan en tijdelijk asielzoekers op te vangen bij de logiesuitbater zelf ligt. Er bestaat voor alle duidelijkheid dus geen enkele verplichting om op deze vraag in te gaan', aldus Demir.

